Шольц летить в США на зустріч з Байденом: про що говоритимуть політики

Очільники Німеччини та США обговорять п'ять питань, заявили у Білому домі. Лише одне з них стосуватиметься України.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 9 лютого прибуде до США і зустрінеться з президентом Джо Байденом. Під час зустрічі вони обговорять деякі аспекти війни в Україні, а також низку інших проблем. Про візит Шольца повідомили на порталі Білого дому.

У офіційному повідомленні оприлюднено заяву прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre). Жан-П'єр зазначила, що очільники Німеччини та США обговорять п'ять основних тем:

підтримка України у війні з РФ;

ескалація на Близькому Сході;

війна Ізраїлю проти терористів ХАМАС у секторі Гази;

гуманітарна ситуація у Газі;

підготовка до саміту НАТО у Вашингтоні.

У заяві представниці Білого дому також вказується, що обидва лідери "рішуче підтримують" Україну.

"Обидва лідери підтвердять свою рішучу підтримку захисту Україною своєї землі та її народу від агресивної війни Росії", — ідеться у повідомленні на урядовому порталі.

Зазначимо, на порталі Бундестагу можна відшукати анонси майбутніх візитів Олафа Шольца. Останні анонси стосується 1-2 лютого: канцлер зустрінеться з головою Федеральної ради та відвідає позачергове засідання Європейської ради. Про візит до США інформації поки що немає.

На сторінці Шольца у соцмережі X (раніше — Twitter) також не згадується майбутній візит у США. У дописі від 27 січня він вшановує пам'ять людей, які загинули під час Холокосту.

Німеччина та Україна — деталі

Зазначимо, 25 січня Олаф Шольц заявив, що Німеччина планує укласти з Україною угоду про надання безпекових гарантій. Коли саме укладуть угоду, не вказав, але зазначив, що це станеться "найближчим часом". Тим часом щомісяця Бундесвер інформує про надання все нових партій допомоги: 17 січня стало відомо про нові поставки зброї і військової техніки. Незабаром, вказується на порталі Збройних сил Німеччини, ЗСУ отримає установки Gepard, бронетранспортери та безпілотники.

Нагадуємо, 22 січня видання Deutsche Welle повідомило, що Німеччина дещо перебільшує обсяг коштів, які витрачаються на допомогу Україні. Водночас агенція Bloomberg відзначила, що триває своєрідна конкуренція Німеччини та Франція: дві країни "змагаються", хто більше підтримає український народ у боротьбі з російськими загарбниками.