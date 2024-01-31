"Оборона є ефективною": лінія зіткнення біля Авдіївки майже не рухається, — ЗСУ

За словами представника 47-ї бригади "Магура" Дмитра Лазуткіна, противник продовжує зазнавати колосальних втрат на фронті, але все ж намагається намацати слабкі місця в українській обороні.

Російські окупанти продовжують спроби повного оточення Авдіївки Донецької області, однак замість успіхів отримують колосальні втрати. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін в ефірі "Еспресо.TV" 31 січня.

За його словами, втрати у противника є як у техніці, так і в живій силі. 47-та бригада "Магура" продовжує вести бойові дії на північному фланзі Авдіївки, поруч із населеними пунктами Степове і Бердичі. Окупанти отримують відсіч.

"Чинимо опір окупантам, стримуючи їхню навалу. Противник не припиняє ракетні атаки та пуски КАБ. Досить щільно працює ворожа артилерія, інтенсивність вогню не знижується. Броньована техніка окупантів підтримує атаки, та й піхота намагається пробитися і намацати слабкі місця в нашій обороні. Але поки що ворогу це не вдається, і сподіваюся, що не вдасться", — заявив Дмитро Лазуткін.

Водночас, як заявляє начальник служби зв'язків із громадськістю, лінія бойового зіткнення в районі Авдіївки фактично не рухається, що свідчить про хорошу оборону з боку ЗСУ.

"Росіяни зазнають величезних втрат, і така тенденція зберігається протягом кількох місяців. Можна говорити, що оборона Авдіївки є ефективною. Тому, що ворог втрачає багато одиниць техніки та живої сили", — підсумував Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що експерт назвав наслідки можливої втрати Авдіївки. За словами ветерана АТО Євгена Дикого, лінії оборони вже готові, а тому українським захисникам є куди відходити. Однак утримувати місто треба якомога довше, адже ворог зазнає великих втрат під час штурмів.