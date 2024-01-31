У Росії заявили, що в Нижньогородській області впав український дрон (відео)

РосЗМІ повідомляють, що безпілотник нібито було нейтралізовано засобами РЕБ і під час посадки не здетонував. Поруч із місцем падіння розташовано кілька нафтопереробних заводів.

Український безпілотник упав у Кстовському районі Нижньогородської області РФ. Принаймні, про це повідомляє російський Telegram-канал Ni Mash.

Повідомляється, що безпілотник рухався на вкрай малій висоті з боку Рязані.

"БПЛА виявили недалеко від дороги між селом Чорнуха і селом Старі Ключищі. Під час падіння його бойова частина не спрацювала, інформації про постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Крім того, як повідомив Telegram-канал SHOT, безпілотник нібито було нейтралізовано засобами РЕБ, і під час посадки він не здетонував. Повідомляється, що поруч розташовано кілька нафтопереробних заводів.

Старі Ключищі Фото: Google Maps

Раніше Міноборони РФ заявили про атаку БПЛА в Псковській області. У російському оборонному відомстві зазначили, що відповідний інцидент стався вночі, дрон нібито збили за допомогою системи ППО. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Також джерело Фокусу повідомляло, що Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію і атакувало нафтопереробний завод "Невський мазут" у російському Санкт-Петербурзі. Губернатор Ленінградської області Олександр Бєглов заявив, що під час атаки ніхто не постраждав, а майно заводу нібито не сильно пошкоджено.