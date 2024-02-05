Зірвали плани РФ: Сирський побував на передовій та розповів про ситуацію на фронті (фото)

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" наголосив, що завдяки мужності захисників, вдалося не допустити просування противника та створити умови для подальших дій по звільненню України від окупантів.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський вчергове прибув на фронт, аби нагородити українських захисників, які надійно тримають рубежі оборони та завдають ворогу непоправних втрат. Про це повідомили у Telegram-каналі Сухопутних військ.

За інформацією у дописі, Сирський приїхав на передову, зокрема, щоб поспілкуватися з українськими воїнами та "подякувати їм за титанічні зусилля докладені задля оборони України".

"Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають рубежі оборони", — йдеться у повідомленні.

Крім того, генерал-полковник нагородив захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення "за їх мужність, жертовність та героїзм в імʼя Батьківщини".

Як наголосили у Сухопутних військах, за словами Сирського, завдяки мужності та звитязі українських воїнів, котрі зараз тримають оборону на фронті вдалося зірвати плани ворога по захопленню нових територій та населених пунктів, не допустити просування противника та створити умови для подальших дій по звільненню України від окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади в районі села Роботине Запорізької області.

4 лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська армія перекидає резерви, щоб спробувати прорвати українські рубежі оборони на заході від Бахмута в напрямку Часів Яру. Позиційні бої тривали біля Богданівки, Кліщіївки та на Іванівському напрямку, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.