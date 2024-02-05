Новий законопроєкт про мобілізацію: у Раді озвучили терміни ухвалення документа

Перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко припускає, що відповідний законопроєкт парламент може розглянути вже цього тижня.

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нацбезпеки пропонують скоротити термін розгляду правок до законопроєкту №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Але це рішення має ухвалити парламент. Про це заявив перший віцеспікер Олександр Корнієнко, пише "Телеграф".

"Є висока ймовірність, що цього тижня парламент розгляне у першому читанні цей законопроєкт, а також всі альтернативні, що надходитимуть на момент прийняття комітетом відповідних рішень про скорочення термінів підготовки до першого читання", — сказав Корнієнко.

Друге читання законопроєкту, тобто ухвалення документа в цілому, за словами першого заступника спікера ВРУ, залежатиме від кількості правок до нього, "але літо — то вже буде пізно".

Корнієнко також озвучив норми законопроєкту про мобілізацію, які викликають найгарячіші суперечки. Серед них питання електронних повісток.

"Мені здається, що серед народних депутатів будуть дискусії і по нормам щодо осіб з інвалідністю і тих, хто доглядає за особами з інвалідністю. Проте там треба розібратися, що саме написано, адже наскільки я чув, в одній частині це положення прибрали, в іншій — додали".

Нагадаємо, 30 січня уряд після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449. Оновлений документ пропонує, зокрема, накладати обмеження на ухилянтів через суд.

31 січня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у тексті закону чітко описано, як має відбуватися підготовка у військових частинах, ротація, соцпідтримка та джерела фінансування.

Також, за словами голови комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолани Підласої, мобілізація може коштувати Україні приблизно 720 мільярдів гривень, що дорівнює 22,5% усіх видатків.