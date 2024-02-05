Білорусь перекинула ешелон з бойовою технікою біля кордону з Україною: до чого готуються ЗС РБ

У складі ешелону помітили п'ять БМП-2, МТ-ЛБ та вантажний вагон. Для подальшого руху на військову техніку чекав локомотив, розповіли в моніторинговій групі.

У понеділок 5 січня в Жабинці Брестської області було помічено ешелон з технікою Збройних сил Республіки Білорусь. Про це повідомили в моніторинговому Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні вранці у Жабинці (Брестська обл.) було помічено ешелон з технікою ЗС РБ. У складі ешелону було як мінімум: 5 БМП-2, 1 МТ-ЛБ та один вантажний вагон", — йдеться у повідомленні.

У моніторинговій групі зауважили, що для подальшого руху локомотив чекав на ешелон. Натомість мета перекидання військової техніки — невідома. Міністерство оборони Білорусі не повідомляло про проведення будь-яких навчань у Брестській області.

У "Беларускі Гаюн" зауважили, що біля села Саки Жабинківського району знаходиться "вузол опору Кобринського укріпленого району" — один з опорних пунктів так званої "Лінії Хреніна", зведення якої розпочалося торік.

Крім цього, у серпні та жовтні 2023 року в селища Саки проводилося навчання з одним із механізованих батальйонів Західного оперативного командування.

"Переміщення можуть пов'язані з перекиданням підрозділу (мотострілецької роти) однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування для проведення навчань на базі "Лінії Хреніна", як це відбувалося раніше", — наголосили в моніторинговій групі.

Аналітики додали, що вдень 5 січня на аеродром "Осівці" прилетіло шість вертольотів 50-ї змішаної авіаційної бази, а саме три Мі-8 та три Мі-24.

У Білорусі помічено ешелон з військовою технікою

Нагадаємо, 30 січня у Міноборони України повідомили, що білоруські військові встановили блокпости біля українського кордону. Також Білорусь залучила особовий склад ССО на цьому напрямку.

26 січня засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL Олександр Азаров заявив, що білоруська армія готова до вторгнення в Україну, проте військові не хочу брати участь у воєнних діях.