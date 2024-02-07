В Греції розробили глибоку модернізацію танків Leopard 1A5: що пропонується (фото)

Розробники пропонують модернізацію німецького танку, яка має дозволити подовжити термін експлуатації ще на 25 років. Машина отримає новий захист, в тому числі від дронів, двигун і системи.

Грецька компанія EODH SA провела презентацію модернізації танків Leopard 1A5, кілька сотень яких знаходиться на озброєні національної армії. Про це повідомляє Doureios.

Німецькі танки Leopard 1A5 пропонується комплексно модернізувати. EODH SA є промисловим партнером німецького виробника KMW, тому на танк розповсюджуватиметься додаткова гарантія виробника на 20 років. У виданні зазначають, що Leopard 1 — це застарілий танк, відтак немає сенсу впроваджувати невеликі зміни в машину. Потрібен цілісний підхід, який зможе різко підвищити експлуатаційні можливості Leopard 1A5.

Екіпаж зможе самостійно встановити динамічний захист

Грецька пропозиція стосується захисту, мобільності і бойової потужності Leopard 1A5. Стверджується, що за деякими показниками 1A5 може стати кращим за Leopard 2HEL. У своєму проєкті розробники спираються на досвід України. Відтак Leopard планують оснастити динамічним захистом.

Захист Leopard 1A5

Розробники запропонували модульний динамічний захист, який можуть встановлювати члени екіпажу. З танка знімуть застарілу броню Blohm & Voss, що дозволить знизити вагу на 1 тонну, ще на 1 тонну маса знизиться завдяки видаленню застарілих підсистем і електроніки. Загальна бойова маса з повним комплектом динамічного захисту складатиме 46 тонн.

За бажання на башту танка можна встановити "козирок" для захисту від ударів згори або ж системи РЕБ для встановлення перешкод.

Динамічний захист і "козирок" для Leopard 1A5

Мобільність і вогнева міць Leopard 1A5

Щоб додаткова маса танка не впливала на його маневреність розробники пропонують замінити двигун на 830 кінських сил на силову установку на 1000 к.с. Таким чином потужність на 1 тонну буде 21,7 кінські сили. Для встановлення потужнішого агрегата розробники пропонують посилену підвіску і нову гусеничну систему. Також зміниться положення водія, який буде бачити обстановку на полі бою за будь-якої погоди.

EODH SA пропонують можливість пуску керованих протитанкових ракет, що будуть запускатись зі стандартної гармати, а також передбачили встановлення окремої установки для ПТРК. Для покращення точності пропонується нова стабілізована електрична система керування баштою і гарматою, а також системи керування вогнем. Екіпаж отримає нову оптику.

Також екіпажу запропонують автоматичне відстеження цілі, метеостанцію і GPS. Все буде розміщуватись у звичайній башті Leopard 1A5. Окрім цього заявляється про можливість інтеграції архітектури зі штучним інтелектом.

Всі ці технології мають подовжити термін експлуатації танків Leopard 1A5 на 25 років.

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