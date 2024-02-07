Понад 50 млн доларів: скільки витратили окупанти на ракети і дрони для обстрілу (підрахунок)

За підрахунками Фокусу, російська армія витратила понад 50 млн доларів на обстріл Києва, Харкова, Миколаєва і інших українських міст.

Російські війська вранці 7 лютого обстріляли українські міська. За даними Повітряних сил РФ запустила 64 різних засобів ураження. Фокус підрахував, скільки потенційно витратили окупанти для ракетно-безпілотних ударів.

Українська протиповітряна оборона збила 44 ракети і дрони з 64 засобів ураження. Росія запустила такі засоби:

20 дронів "Шахед-136/131"

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 понадзвукові крилаті ракети Х-22;

3 крилаті ракети морського базування "Калибр";

3 балістичні ракети "Искандер-М";

5 зенітних керованих ракет С-300.

Атака 7 лютого Фото: Повітряні сили ЗСУ

Загальна вартість обстрілу 7 лютого

Максимальна

Якщо підрахувати вартість обстрілу України 7 лютого по максимальних цінах, які є у відкритому доступі, то вийде сума у 61.6 млн доларів.

Мінімальна

При підрахунку мінімальної вартості варто зауважити, що бралась ціна "локалізованої" версії "Шахеда", а не імпортованої з Ірану. Загальна вартість всіх випущених боєприпасів сягатиме 54,7 млн доларів.

Середня

При підрахунку середньої вартості бралася середня ціна "Шахедів", тобто 3,54 млн за 20 дронів. А також середня ціна інших ракет. В такому разу вартість обстрілу буде 58,34 млн доларів.

Варто зауважити, що підрахунок Фокусу є приблизним, бо публічно невідомі точні ціни для Міноборони РФ щодо всіх боєприпасів.

Вартість "Шахедів"

Група хакерів PRANA Network зламали іранську базу даних, з яких стало відомо, що РФ закуповує дрони за ціною 193 тисячі доларів (при замовленні 6000 дронів), 290 тисяч доларів (при замовленні 2000 одиниць). За умов максимальної локалізації виробництва вартість дрона "Шахед" має складати 48,8 тисячі доларів за борт.

Дрони "Шахед" Фото: Колаж: Фокус

Відтак вартість "Шахедів" у сьогоднішній атаці складатиме:

976 тисяч доларів, якщо всі дрони були виготовлені у РФ з максимальною локалізацією;

3,86 млн доларів, якщо всі дрони були з партії за 193 тисячі доларів;

5,8 млн доларів, якщо всі дрони були з партії за 290 тисяч доларів.

Якщо взяти по середній вартості і імпортованих, і вироблених дронів, то вона складатиме 177 266 доларів за одиницю або 3,54 млн доларів за 20 дронів.

Вартість крилатих ракет Х-101

Вартість Х-101, за даними Defense Express, складає орієнтовно 1,2 млн доларів. Надалі будемо відштовхуватись саме від даних цього видання. Така вартість називається з огляду на те, що Міноборони РФ має нижчі ціни, ніж Кремль ставить при продажі ракет за кордон. Запуск 29 крилатих ракет обійшлись російському бюджету у 34,8 млн доларів.

Орієнтовна оцінка експертів Defense Express щодо вартості російських ракет Фото: DEFENSE EXPRESS

Вартість понадзвукових Х-22

Крилаті ракети Х-22 вироблялись у 1960-70-ті роки. Встановити вартість ракет за умов планової економіки СРСР, конвертації рублів у долари та з похибкою на інфляцію майже нереально. Також публічно ціна Х-22 ніколи не озвучувалась. Російська "Вікіпедія" вказує дані американського видання 1945, яке посилається на українське видання "Факти". Вони оцінюють ціну Х-22 у 300-500 тисяч доларів, але не вказують джерела.

Отож 4 понад звукові ракети Х-22 могли коштувати — 1,2-2 млн доларів, якщо взяти за основу вартість з "Фактів".

Понадзвукова крилата ракета Х-22

Вартість "Калибров"

Вартість крилатих ракет морського базування "Калибр" складає близько 1 млн доларів все за тими ж даними Defense Express. 3 ракети "Калибр" коштуватимуть 3 млн доларів. Автори зазначають, що "Калибр" не може коштувати 6,5 млн доларів за одиницю, бо Міноборони РФ купує ракети по собівартості і невеликою надбавкою виробника, яка регламентована законами Росії.

Пуск ракети "Калибр" Фото: Міноборони РФ

Вартість балістичних ракет "Искандер-М"

Підрахувати вартість "Искандер" складно, бо все залежить від версії ракети і головки самонаведення на ній. Автори Defense Express порівняли вартість з M39 Block A1 ATACMS. Фінляндія купувала 70 ракет за 132 млн доларів, умовно по 1,88 млн доларів за одиницю. Умовно, бо у контракт закладені й супутні витрати до того ж долар зараз має іншу вартість. Російський "Искандер" може коштувати орієнтовно 1,6-2 млн доларів.

3 балістичні ракети "Искандер-М" коштували РФ від 4,8 до 6 млн доларів.

"Искандер-М" Фото: military-arms

Вартість ракет С-300

У відкритому доступі вартість ракети С-300 оцінюють у 2 млн доларів. Відтак 5 ракет обійшлись РФ щонайменше у 10 млн доларів.