"У росіян є великі втрати": Синєгубов розповів про штурми росіян на Куп'янському напрямку

За словами голови Харківської ОВА, ворог регулярно проводить поповнення на цій ділянці фронту, щоб доукомплектувати свої підрозділи.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що Збройні сили Російської Федерації перебувають у чисельності близько 40 тисяч військовослужбовців на Куп'янському напрямку. Однак він зазначив, що через втрати армія змушена поповнювати свої лави. Про це він повідомив у коментарі виданню "Суспільне".

Синєгубов повідомив, що окупанти здійснюють наступальні операції на цьому напрямку вже півроку.

"Тому для нас ця ситуація повністю прогнозована. Цифра росіян постійно змінюється. Щодо особового складу фіксуємо близько 40 тисяч військових. Це куп'янський напрямок, це Синьківка, Табаївка. Щодо техніки та техніка, яка була, та і є. Ворог виробляє поповнення, щоб доукомплектувати свої підрозділи. Ситуація прогнозована", — наголосив він.

Згідно з його заявою, тимчасові перерви на Куп'янському напрямку пояснюються важкими погодними умовами.

"Ворог невелику паузу використовує для своїх підрозділів. Ця заміна відбувається постійно: у росіян є великі втрати серед живої сили, броньованої техніки", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, 6 лютого прес-секретар 14-ї ОМБр Надія Замрига розповіла, що окупанти активізували наступальні дії на Куп'янському напрямку. Противник збільшив кількість штурмів, проте використовує менше бойової техніки.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 5 лютого розповіли, що окупанти просунулися на північний схід від Куп'янська та на захід від Кремінної. Ворог посилює свої підрозділи для чергової спроби прориву українських рубежів.