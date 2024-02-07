"Воєнний злочин" бійців: РФ поширює фейки про розстріл за відмову іти на штурм, — РНБО

Фактчекери помітили явні ознаки, які доводять фейковість відео з начебто "воєнним злочином". Подібні відео є інформаційно-психологічною операцією РФ, спрямованою проти ЗСУ та мобілізації.

Російські пропагандисти пошили у соцмережах фальшивий відео ролик, на якому начебто фігурують військові з підрозділу "Скала" Сил оборони України. На записі можна помітити кілька ознак, які свідчать, що росЗМІ створили фейк для компрометації українських бійців. Про викриття пропаганди РФ ідеться у дописі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, розміщеному у Telegram-каналі.

У дописі ЦПД розмістили фрагмент відео, на якому невідома особа у військовій формі начебто стріляє по іншому військовому. При цьому автори дописів, які поширюють цей запис, вказують, що це — "покарання на відмову брати участь у штурмових діях". Анонімні дописувачі запевняють, що так діють у підрозділі "Скала", який "підпорядковується ГУР".

РНБО закликає громадян не піддаватись російським інформаційно-психологічним операціям (ІПСО) і звернути увагу на низку ознак, які доводять, що такі дописи та відео — фейки РФ.

Ознаки фейку у поширюваних повідомленнях:

на відео не ясно, де і коли відбувались події, не видно облич — тобто відсутні будь-які можливості для верифікації;

єдина відкрита "інформація" — назва підрозділу, при цьому росіяни пишуть, що він начебто входить до складу ГУР. Насправді 425 окрема штурмова бригада "Скала" — частина Сухопутних військ ЗСУ.

Ще один доказ на користь підробки — поширення виключно на "ворожих ресурсах", наголосили в центрі. Головна мета подібних відео — дискредитація українського війська, яку здійснюють російські спецслужби.

"Центр повідомляє, що, ймовірно, ролик було знято ворогом у рамках ІПСО з метою дискредитації Збройних Сил України", — ідеться у дописі ЦПД РНБО.

Фокус не публікує відео, яке поширюють російські ресурси, через його фейкове походження та з етичних міркувань.

Фейки РФ — деталі

Зазначимо, у січні 2024 року українські фактчекери спростували інший фейковий ролик "Доха чергує", поширюваний росЗМІ. На відео фігурує людина з синдромом Дауна, якого начебто відправили на фронт і тримають в окопах. Розслідувачі перелічили ознаки ІПСО: не ясно, де і коли зроблено запис, також викликає питання екіпірування, яке не підходить для зимової пори року.

Перед цим прокремлівські ресурси показали світлину начебто 17-річного українця, якого "мобілізували" та відправили воювати. З'ясувалось, що людина на фото дійсно воювала у складі Сил оборони, але це дорослий чоловік, який просто виглядав молодше своїх років. У листопаді 2023 року у мережі з'явився черговий фейк — на ньому невідома особа з російським акцентом називала кількість втрат ЗСУ на війні.

Нагадуємо, у РФ існує кримінальна стаття, яка карає громадян за поширення "фейків" — тобто за поширення інформації про істинні дії росіян в Україні. Російські законотворці вирішили, що у таких людей відбиратимуть майно. Тим часом ФСБ затримала відому блогерку: її звинувачують у фінансуванні ЗСУ.