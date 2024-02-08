"Вільха", "Урагани", БПЛА над Бєлгородом: у РФ кажуть про комплексну повітряну атаку (фото)
Російське командування відзвітувало про знешкодження усіх повітряних цілей над Бєлгородом. Місцеві жителі скаржаться на уламки та пошкодження контактної електромережі.
8 лютого над Бєлгородською областю помітили снаряди, начебто запущені реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) "Вільха" та "Ураган" з території України. Російські сили ППО запевнили, що знешкодили усі повітряні цілі. Про деталі повітряної атаки розповіли у Telegram-каналі Міноборони Росії.
У дописі російських урядовців вказується, що у Бєлгородській області міг статись "терористичний акт" внаслідок атаки "київського режиму".
Для атаки начебто використали вісім снарядів РСЗВ "Вільха" та чотири "Урагани": усі цілі збиті комплексами ППО. Час удару — 16:30 за Києвом. За годину до цього, о 15:30 за Києвом, вдалось збити український БПЛА, відзвітували в Міноборони РФ.
"Вільха" — українська РСЗВ, здатна зробити залп 8-12 ракет калібру 300 мм, які можуть дістати на відстані близько 100 км. Принцип наведення на ціль — орієнтація по системі GPS. "Ураган" — РСЗВ радянського виробництва, яка робить залп 16 снарядів, здатних подолати відстань до 35 км.
Удари по об'єктах ЗС РФ — деталі
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що над регіоном дійсно було гучно через повітряну загрозу та роботу ППО. З його слів, протягом дня відбулось дві атаки: спершу летіли БПЛА (14:37 по Києву), потім — ракети. Уламки збитих пристроїв упали біля села Гостищево, де пошкодили контактну мережу залізниці. В підсумку довелось спиняти рух потягів на невеликій ділянці. Ще одна точка падіння уламків — село Безсонівка.
Зазначимо, відстань від Гостищево до кордону України — близько 50 км. Село розташовано північно-східніше Бєлгорода. Безсонівка — за 20 км.
Жителі Бєлгородської області розмістили фото та відео, зняті під час повітряної атаки. Зокрема, показали сліди від ракет ППО та уламки невідомого походження, які попадали на приватні будинки.
7 лютого у Бєлгородській області також сталась атака невідомих об'єктів. Місцева влада заявила, що почалась пожежа на промислових підприємствах. Втім, Міноборони Росії відзвітувало, що усі об'єкти вдалось збити. 5 січня також повідомляли про "тривожну" ніч: тоді також росіяни полювали на ракети "Вільха", — розповіло командування ЗС РФ.
Нагадуємо, в ніч на 8 лютого ворог атакував Україну 17 дронами-камікадзе Shahed-136. Розслідувачі з'ясували, що росіяни сплатили за технологію виробництва цих пристроїв понад 4 млрд дол.