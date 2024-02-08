Втрата Авдіївки: ЗС РФ наблизились до логістичних шляхів ЗСУ (відео)

Передові російські підрозділи перебувають за 600 м від логістичного шляху ЗСУ. Ворог намагається взяти українських воїнів у "оперативне оточення", пояснив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Підрозділи ЗС РФ проникли у приватну забудову на півночі Авдіївки. Ворог все ближче до логістичних шляхів, яким надходить постачання українським воїнам, які боронять позиції. Про деталі бойових дій на одній з ділянок східного відтинку фронту речник Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Лиховій заявив, що російські військові просуваються на північному фланзі Авдіївки. Спершу вони перебували у кварталах приватної забудови на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. Тепер їх бачать у міських кварталах.

Речник ОСУВ "Таврія" пояснив, які наміри має ворог. З його слів, росіяни проникли в місцевість між коксохімом і кар'єром (розташований східніше заводу).

"Задум противника очевидний: він намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром".

Таким чином ЗС РФ все ближче до логістичного шляху, яким до бійців ЗСУ надходять снаряди та зброя. Саме тому відбуваються постійні штурми на північному фланзі. Є загроза оперативного оточення, однак українські військові продовжують тримати оборону, підсумував Лиховій.

"Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована", — наголосив військовий.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, у вечірньому звіті Генштабу ЗСУ за 8 лютого вказується, що ворог у районі Авдіївки провів 21 штурм. На карті бойових дій DeepState позначена поточна лінія боїв у місті. Лінія зіткнення проходить за 600 метрів від дороги, яка прямує до Ласточкиного, Орлівки і далі за межі можливого "оперативного оточення". За 2 км південніше — ще один шлях, яким бійці ЗСУ зможуть дістатись до села Северного і Тоненьке.

Ситуація в Авдіївці станом на 8 лютого Фото: DeepState

Раніше Фокус розповідав, що ЗС РФ почали активні штурмові дії біля Авдіївки у жовтні-листопаді 2023 року. Перші атаки противника бійці ЗСУ успішно відбили, при цьому знешкодивши бригаду противника — про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У грудні 2023 та у січні 2024 росіяни продовжили спроби захопити населений пункт. Зокрема, в Інституті вивчення війни повідомили, що їм вдалось дещо просунутись біля села Степового на півночі. Також ворог проник вглиб забудови на південному сході, ішлося у звіті, опублікованому 22 січня.

Нагадуємо, 6 лютого український військовий пояснив, чому Силам оборони потрібно втримувати Авдіївку. 8 лютого Фокус на основі даних Генштабу ЗСУ та військових експертів підсумував ситуацію, яка склалась на східному відтинку фронту у січні 2024 року.