Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО у разі "дуже серйозних загроз"

Швидке розгортання сил Альянсу може відбутися протягом 72 годин. Підрозділи НАТО також отримають можливість транзиту через країну.

Сили швидкого розгортання високої готовності НАТО зможуть дислокуватися на території Румунії у разі "дуже серйозних загроз" суверенітету та національній незалежності. Про це повідомив румунський президент Клаус Йоганніс у листі, надісланому парламенту в середу, 8 лютого, інформує Euractiv.

Рішення передбачає у разі раптової серйозної кризи в безпеці швидко "запобігти її ескалації", як вказано у документі. Північноатлантична рада може вирішити відправити відповідні підрозділи. У листі керівник держави наголосив на тому, що все відчутніше "непередбачуване середовище, де втручання НАТО може стати необхідним для захисту безпеки та суверенітету Румунії".

Швидке розгортання цих сил може відбутися протягом 72 годин. Для цього потрібен попередній дозвіл на їх розгортання або транзит через країну.

На наступному спільному засіданні румунський парламент обговорить рішення президента. Воно відбудеться найближчими тижнями.

Керівник Міноборони Румунії Георгіце Влад також виступив зі своїми пропозиціями стосовно покращення готовності населення для захисту країни. Він закликав румунську владу ухвалити відповідні закони та заходи для покращення готовності населення протидіяти потенційним російським загрозам, попереджаючи, що ймовірна перемога Москви в Україні може сприяти подальшій агресії.

Підготовка до війни з Росією та заяви в Румунії

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку 2 лютого заперечив можливу підготовку до протистояння з РФ. Очільник румунського уряду заявив, що ніяких заходів для готовності до потенційної війни у його країні не відбуватиметься.

Відповідь керівника уряду надійшла після того, як генерал-лейтенант Георгіце Влад, новий начальник штабу оборони, виступив із попередженням, що румуни повинні готуватися до можливої війни, якщо Росія досягне успіху в Україні. Він висловив занепокоєння щодо можливої ескалації проти Молдови як ймовірної цілі для російських загарбників.

Нагадаємо, 6 грудня 2023 року Румунія запропонувала створити центр обслуговування F-16 на своїй території. У навчальному центрі проходитимуть навчання українські пілоти.