Росія втратила в Україні більше бойових танків, ніж було до війни, — дослідження

За даними аналітиків, близько 2000 бронетранспортерів і БМП Росія втратила лише за останній рік.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), Росія втратила на полі бою в Україні більше основних бойових танків, ніж у неї було в бойовому складі перед початком повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це повідомляє Newsweek.

РФ втратила близько 1120 танків минулого року, повідомив Бастіан Гігеріх, генеральний директор лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Близько 2000 бронетранспортерів і БМП Росія втратила за останній рік, зазначив він.

"Втрати танків з початку повномасштабного вторгнення зараз, ймовірно, перевищують 3000", — сказав Гігеріх.

Він додав, що танкові втрати РФ більші, ніж ті, які були в неї на початок наступу у 2022 році.

Водночас, зазначають аналітики, протягом кількох років Москва, судячи з усього, зможе доповнювати свій танковий парк машинами нижчої якості.

У щорічному звіті "Військовий баланс", який вважається авторитетним рейтингом збройних сил різних країн, представники аналітичного центру повідомили, що на сьогодні у РФ є близько 1750 основних бойових танків різних моделей — від застарілих Т-55 до сучасних Т-90. На зберіганні перебуває ще кілька тисяч.

"Москві вдалося заповнити втрати, але транспортні засоби, що з'явилися, здебільшого не нові", — зазначив Гігеріх.

Що відомо про Бастіана Гігеріха?

Гігеріх займався дослідженнями для Федерального міністерства оборони Німеччини та консультував IISS з питань безпеки. Він автор кількох книг, присвячених питанню безпеки та оборони. У Лондонській школі економіки, Університеті Потсдама та Касселя він викладав такі дисципліни, як міжнародні відносини, військові навчання та громадське адміністрування.

Нагадаємо, що застарілі Т-54/55 і Т-62 стануть основними бойовими танками ЗС РФ. Складнощі російської військової промисловості багато в чому пов'язані з тим, що китайські компанії, побоюючись вторинних санкцій, не погоджуються на постачання у РФ.

Також повідомлялося, що від відчаю ЗС РФ доводиться воювати 70-річними танками Т-55.