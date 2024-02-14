Удари ЗС РФ по Селидовому: пошкоджено дев'ять житлових будинків, серед жертв є дитина, — МВА

За даними військової адміністрації, поранення отримали 12 мирних жителів, серед яких четверо дітей. Також троє мирних жителів загинули.

Унаслідок обстрілу міста Селидове на Донеччині в ніч на 14 лютого загинуло троє людей, серед яких дитина. Також поранення отримали 12 жителів міста. Про це повідомили в Міській військовій адміністрації міста.

"Уночі, з 13 на 14 лютого 2024 року, російські окупаційні війська влучили в цивільні об'єкти м. Селидове. Унаслідок цього поранення отримали 12 жителів (4 з них діти). Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина)", — ідеться в повідомленні.

Також там заявили, що пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків і будівлі центральної міської лікарні.

Наслідки обстрілу Селидового Фото: Скриншот

Удари по Селидовому: що відомо

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що близько 23:30 13 лютого росіяни вдарили по місту Селидове. В одному з під'їздів знищено 12 квартир. Поранення отримали четверо людей, серед них двоє дітей. Пізніше він повідомив про другий удар, який стався близько першої години ночі 14 лютого. Унаслідок цієї атаки постраждав корпус лікарні.

"Імовірно, під завалами перебувають 3 людей, зокрема дитина. На місці працюють рятувальники, поліція та місцева влада. Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих із пошкоджених приміщень. До робіт залучено 27 осіб особового складу й 6 одиниць техніки", — написав він.

Нагадаємо, що 8 лютого Філашкін також повідомляв про обстріл Селидового. Селидівська МВА підтвердила пошкодження семи адмінбудівель, 53 багатоповерхових житлових будинків, 10 приватних домоволодінь і 24 транспортних засобів. Серед постраждалих — дитина 2017 року народження.