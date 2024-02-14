Виробництво БМП-1АМ "Басурманин": скільки бронемашин на рік отримує ЗС РФ, — Коваленко

Експерт зазначив, що російські підприємства зірвали загальне замовлення на відновлення 145 машин старих БМП-1 після консервації та модернізації до варіанту 1АМ "Басурманин".

Збройні сили РФ у 2023 році отримали від корпорації "Уралвагонзавод" 131 одиницю БМП-1АМ "Басурманин". А на 2024 рік заплановано постачання 150 таких машин. Про це 13 лютого повідомив у соцмережах військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, російські підприємства зірвали загальне замовлення на відновлення старих БМП-1 після консервації та модернізації до модифікації 1АМ "Басурманин" на 145 машин. Але навіть з урахуванням зриву незначного замовлення, фактично в обсязі 12 бронемашин на місяць, російська армія замовила 150 нових БМП-1АМ.

Коваленко зазначив, що за верифікованими даними за час повномасштабного вторгнення РФ українськими силами було знищено, пошкоджено і затрофеєно 47 БМП-1АМ "Басурманин". При цьому згідно з неофіційними даними, йдеться про втрати близько 100 одиниць такої бронетехніки.

Коротко про модернізований БМП

Проєкт модернізації БМП-1 до варіанту "Басурманин" передбачав заміну тільки окремих агрегатів при збереженні всіх інших елементів конструкції. Згідно з російськими джерелами, корпус і внутрішнє компонування залишилося без змін.

"БМП-1АМ "Басурманин" — це модернізація БМП-1 від 2018 року з БМ від БТР-82А і двигуном УТД-20С1 на 300 к.с. Також ці машини отримали комплекти захисту верхньої півсфери башти, засоби зниження помітності та генератори шуму ЛГШ-6892, — пише Коваленко.

Щодо озброєння, то ця бронемашина оснащена 30-мм автоматичною гарматою 2А72, яка може вести вогонь боєприпасами різних типів. При цьому її скорострільність становить 330-350 пострілів за хвилину, а ефективна дальність вогню залежить від типу цілі і досягає 3-4 км. Також є стандартний 7.62-мм кулемет ПКТМ і кілька пускових установок типу "Туча".

Загалом "Басурманин" успадкував недоліки базової БМП-1, а саме — не найвищі характеристики основної гармати, зокрема обмежені кути наведення, що негативно позначається на виконанні деяких бойових завдань.

Раніше повідомлялося, що на українських фронтах з'явилися російські БМП-3. Зокрема, на Куп'янському напрямку ці бойові машини піхоти здебільшого ведуть вогонь із закритих позицій, побоюючись потрапити під удар українських протитанкових засобів ураження.