"За кожен метр вгризаємось в землю", — бійці ЗСУ про оборону Авдіївки

Сили противника у 10 разів переважають Сили оборони. Українським захисникам важко закріплятися на нових позиціях, оскільки все знищено артилерією, розповідають бійці ЗСУ.

В Авдіївці на Донеччині окупанти постійно заводять нові резерви, а Силам оборони доводиться битися за кожен метр. Про ситуацію в місті розповідають бійці ЗСУ.

"Ситуація в Авдіївці дуже складна, дуже багато накатів піхоти на наші позиції, арт обстріл не припиняється, завжди працює авіація противника. Противник постійно заводить нові і нові резерви, які просто напролом йдуть вперед, намагаємось стримувати, але дуже складно. Сили противника у співвідношенні 1 до 10. Важко закріплятися на нових позиціях, все знищено артилерією, з відчайдушною відвагою тримаємо оборону та за кожний метр вгризаємось в землю", — повідомляє боєць одного зі спецпідрозділів Сил оборони з позивним "Куба" з посиланням на розповідь свого товариша.

За словами бійців, окупанти підвезли до Авдіївки зібраних на окупованих територіях Донбасу шахтарів копати для них окопи.

"Зі сторони Опитного, п**ори пригнали окопувати позиції шахтарів. Невідомо за гроші чи ні, але батрачать, як кроти", — проінформував у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов.

Також бійці розповідають, що командування ухвалило правильне рішення щодо відведення підрозділів з окремих позицій в Авдіївці на більш вигідні рубежі.

"Кажуть відводять наших пацанів з деяких позицій з Авдосу. Чесно, слава Богу, ситуація, яка вимальовувалась останні дні, показувала, що якщо тримати людей далі — це будуть просто невиправдані втрати. Пацани підтверджували, що ситуація важка, можливо згодом зможу розповісти деякі героїчні випадки. Добре, що командування прийняло вірне рішення, єдине вірне рішення в цій ситуації", — пише в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс".

Нагадаємо, що 3-тя окрема штурмова бригада 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан вважає, що підрозділ не зможе змінити ситуацію без достатньої кількості боєприпасів.