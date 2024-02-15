Обстріл Львова: внаслідок ракетного удару повністю знищено електропідстанцію, — ОВА

За словами керівника обладміністрації Максима Козицького, внаслідок інциденту в деяких будівлях зникло світло. Вибухова хвиля вибила вікна і пошкодила автомобілі.

У четвер, 15 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Львову, внаслідок чого було знищено електропідстанцію. Унаслідок влучання по об'єкту енергетики виникла пожежа. Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів", — зазначив Козицький.

В ОДА уточнили, що в гасінні пожежі брало участь 29 пожежників і залученням 6 одиниць техніки — процес затягнувся на дві години. Однак унаслідок удару ракети було знищено підстанцію.

"Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів", — додав Козицький.

За даними ОВА, наразі немає інформації про загиблих або постраждалих на цьому об'єкті.

Також Козицький розповів і про наслідки обстрілу цивільної інфраструктури.

"Вибуховою хвилею вибило вікна в близько 30 будинках на п'яти вулицях. Пошкоджено автомобілі, які припаркували поруч", — повідомив керівник ОВА.

За його заявою, до медичної допомоги звернулися троє людей, які проживають у цих будинках.

Козицький також повідомив про успішну роботу ППО під час атаки. Він підкреслив, що в зону відповідальності Повітряного командування "Захід", що охороняє небо над вісьмома областями на заході України, прибуло 14 ворожих ракет. З них 8 було збито воїнами протиповітряної оборони.

Обстріл Львова 15 лютого: що відомо

Унаслідок російської ранкової атаки 15 лютого у Львові троє людей дістали поранення. Пошкоджено 18 житлових будинків, зокрема дві школи та садок. Вибито понад 400 вікон. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

У місті тимчасово перекрили для транспорту Наукову вулицю. Там у 16 житлових будинках вибухова хвиля вибила частину вікон. Пошкоджено машини, які були припарковані поруч.

Нагадаємо, вранці 15 лютого ЗС РФ вдарили по Україні ракетами різних типів — балістичними, а також крилатими ракетами морського базування "Калібр" і крилатими ракетами Х-101. Сили ППО знищили всі ракети, які летіли на Київ, повідомили в КМВА. Руйнувань і жертв немає.