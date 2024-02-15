Отримали відсіч від української артилерії: ЗС РФ намагалися контратакувати біля Хромового, — ЗСУ

За словами пресофіцера 26-ї артібригади Олега Калашнікова, противник не полишає спроби просунутися вперед і зайняти нові позиції, але все безуспішно. Бої на Бахмутському напрямку тривають.

Біля населеного пункту Хромове на Донеччині українським захисникам вдалося зупинити ворожу контратаку. ЗС РФ зазнали великих втрат в особовому складі. Про це заявив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, в районі Бахмута тривають активні штурмові дії з боку російських окупантів. ЗС РФ намагаються просунутися вперед і зайняти нові позиції біля міста Часів Яр.

"Бої тривають в районі Кліщіївки, Хромового, Іванівського. Саме біля Хромового українською артилерією зупинено ворожу контратаку, знищено частину особового складу РФ й 4 броньовані машини. Окупанти залучають різноманітну артилерію — міномети, ствольну артилерію, РСЗВ. Також ворог намагається на цьому напрямку долучати авіацію — це керовані авіаційні фугасні бомби", — заявив Олег Калашнiков.

Окремо було зазначено, що російські окупанти також активно намагаються просунутися вперед на південному фланзі Бахмутського напрямку. Часом ці спроби успішні, але українським захисникам у результаті вдається їх відсунути назад на колишні позиції.

"Противник не полишає спроб здолати Кліщіївку, тому що це панівна висота біля Бахмута. Росіяни мають пріоритетні напрямки, вони хочуть закрити саме південний фланг Бахмута, щоб сконцентруватися на напрямку Часів Яра. Однак йому це не вдається, тривають жорсткі бої", — підсумував Олег Калашнiков.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що українські прикордонники відбили штурм ЗС РФ під Бахмутом. Противник намагався зайняти нові позиції за допомогою важкої техніки, але натомість укотре зазнав серйозних втрат. Один із танків окупантів навіть відкрив "дружній" вогонь.