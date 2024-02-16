"Підготовлено нові позиції": ситуація в Авдіївці важка, але контрольована, — генерал ЗСУ

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована станом на 23:00 вечора 15 лютого. Бої тривають у чарті міста. Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у себе в Telegram.

За його словами, українські війська застосовують усі сили й засоби для стримування ворога.

"Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділено додатковий ресурс боєприпасів та інших способів ураження", — заявив він.

За словами Тарнавського, уже підготовлено нові позиції. Крім того, продовжують готуватися потужні укріплення на основі всіх можливих сценаріїв. Українські командири на місцях знають свої завдання і виконують їх згідно з планами Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на даному напрямку.

"Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність і пріоритет для нас — збереження життя українського солдата", — заявив генерал.

Тарнавський також зазначив, що Авдіївська оборонна операція триває.

"Наші воїни й далі знищують армію окупанта та перемелюють ресурси й резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій. Збройні Сили України та інші складові сил оборони України працюють єдиним монолітом", — написав він.

Олександр Тарнавський про ситуацію в Авдіївці Фото: Скриншот

Нагадаємо, військовий оглядач Георгій Тука розповів Фокусу, що якщо є безпосередня загроза тим силам української армії, які зараз захищають руїни Авдіївки, то доречно розглядати питання відходу військ з цього напрямку. Авдіївка — це не "місто-фортеця", а тому командири можуть самостійно ухвалювати рішення про доцільність утримання її залишків.