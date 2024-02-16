Довжини тіл вистачить до МКС і назад: ЗС РФ втратили в Україні 400 тисяч осіб, — Генштаб ЗСУ

За даними командування, тільки за посівну добу росіяни втратили понад 1200 осіб особового складу та понад 80 одиниць техніки.

Втрати Збройних сил Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року орієнтовно становили 400 300 осіб особового складу. Про це в п'ятницю, 16 лютого, інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними командування, тільки за минулу добу ЗС РФ втратили вбитими та пораненими 1210 бійців. Крім того, ЗСУ знищили або вивели з ладу:

23 танки;

39 бронемашин;

21 артилерійську систему;

4 БПЛА;

13 крилатих ракет;

25 машин;

4 одиниці спецтехніки.

"ЗСУ — космос" — ліквідованих росіян можна "вибудувати" в довжину до МКС

Як зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ (СтратКом), довжини вишикуваних у ряд 400 тисяч ліквідованих в Україні росіян вистачить, щоб дістатися до Міжнародної космічної станції (МКС) і повернутися назад.

Нагадаємо, на думку військових аналітиків, Росія може зазнавати великих втрат в Україні ще протягом двох років. При цьому Кремль не потребуватиме загальної мобілізації.

Нагадаємо також, що 14 лютого в Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що Москва компенсує втрати своїх військ новими контрактниками.