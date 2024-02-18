Від Києва до Вашингтона: Медведєв погрожує ядерними ударами Заходу

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв стверджує, що повернення РФ до кордонів 1991 року призведуть до глобальної війни із застосуванням ядерної зброї.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв погрожує Україні і країнам Заходу ядерними ударами за спроби повернути РФ до кордонів 1991 року. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Медведєв продовжує погрожувати Заходу ядерними ударами. Він висміяв заяви військових та аналітиків, які сказали, що світ не може дозволити дати перемогти РФ у війні проти України. В дописі експрезидент пропонує уявити, що РФ програла, а Україна — перемогла.

Перемога України — це повернення до кордонів 1991 року, що призведе до розпаду РФ, вважає Медведєв. Через це почнеться громадянська війна, що призведе до повної дезінтеграції Росії, а також "десятків мільйонів жертв й руйнації всього на світі".

Він задається питанням, невже на заході дійсно вірять, що російський народ "проковтне" такий сценарій подій? На думку Медведева, зовсім ні. Керівництво РФ разом з армією зможе прийняти "найважчі рішення".

"Спроби повернути Росію до кордонів 1991 року призведуть тільки до одного. До глобальної війни із західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу нашої держави. По Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону. По всіх інших красивих історичних місцях, давно введених у польотні цілі нашої ядерної тріади", — резюмував політик.

Нагадаємо, 10 лютого Дмитро Медведєв заявив, що відчуває презирство і огиду через біографію Олександра Сирського, якого призначили головнокомандувачем ЗСУ.

8 лютого ЗМІ писали, що Кремль знову погрожує світу ядерною зброєю, а також створює умови для майбутнього конфлікту з НАТО.