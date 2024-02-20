"Зустрічали з каретою швидкої": Україна повернула з РФ та окупації 11 дітей, — Лубінець (фото)

За словами омбудсмена, серед маленьких українців у списку 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Відбувалася операція за посередництва Катару.

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій (ТОТ) 11 дітей. Найстаршому підлітку у списку 16 років. Про це написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі 20 лютого.

За його словами, серед повернутих маленьких українців 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Примітно, що також у списках були помічені дві рідні сестри-двiйнята, яким лише по два роки.

"Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років. Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися. Українців вдалося повернути з ТОТ і РФ за посередництва держави Катар і за підтримки ЮНІСЕФ, а також за сприяння в роботі Державної прикордонної служби", — заявив Дмитро Лубінець.

Розробкою шляху повернення та всіх інших процесів займався Офіс Омбудсмена разом з іншими органами державної влади. Відбувалося це після того, як рідні дітей подавали звернення до інституції, щоб повернути маленьких українців на батьківщину.

Під час повернення дітей був присутній також посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

Україні вдалося повернути 11 дітей із Росії та окупованих територій Фото: Дмитро Лубінець/Telegram Україні вдалося повернути 11 дітей із Росії та окупованих територій Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Дмитро Лубінець додав, що доля дітей трагічна, адже вони за своє життя встигли пережити окупацію рідних міст, бомбардування, поранення, а також смерті рідних.

Українська сторона продовжить працювати над тим, щоб українці возз'єднувалися з близькими на рідній землі.

"Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм "опікунів". Тепер українці вдома. Наше завдання не тільки подбати про логістичний, безпековий та інші напрямки повернення, але й надалі забезпечити отримання дітьми психологічної, гуманітарної допомоги, залучаючи до цього партнерів", — підсумував омбудсмен.

Україні вдалося повернути 11 дітей із Росії та окупованих територій Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Нагадаємо, 8 лютого відбувся черговий обмін полоненими, під час якого додому вдалося повернути 100 українських захисників. За словами президента, Україна робитиме все можливе, щоб обміни тривали, а додому поверталися наші воїни.