"Великого прориву немає": ЗС РФ в Побєді діють за схемою Авдіївки з КАБами і спецназом, — Маломуж

ЗС РФ наростили потужні ресурси на Донеччині, але захоплення села Побєда не вказує на якийсь прорив росіян на фронтів. Про це в коментарі "Еспресо" сказав генерал Микола Маломуж, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

"Поки немає підтвердженої інформації. Наразі там тривають бойові дії. Якогось великого прориву немає, але маневри проведені під потужним впливом ЗСУ", — сказав генерал.

Він додав, що окупанти перекинули резерви до Побєди та інших населених пунктів і перекривають цей рубіж, але ЗСУ зайняли додаткові позиції.

"Сьогодні ЗСУ проводять ряд маневрів біля села Побєди, але ворог наростив потужні ресурси. Росіяни діють по схемі, як біля Авдіївки: попередні ракетні удари, застосування КАБів, ударні групи спецназу. Окупанти перекинули їх з цього напрямку до Побєди та інших населених пунктів. Але якщо говорити про перспективи, українські сили зайняли додаткові підготовлені позиції, або позиції, що дають можливість наносити удари з більш вигідних висот і флангів", — сказав Микола Маломуж.

Нагадаємо, 20 лютого аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися в районі Ласточкиного на Донеччині. Того ж дня стало відомо, що ЗСУ розгромили колону російської техніки та відбили ворожий штурм у районі Ласточкиного. Також уночі двоє російських солдатів пробралися в село, проте їх ліквідували бійці ЗСУ.