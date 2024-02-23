Військова підтримка та розвиток ВВК: Україна та Данія підписали документ про співпрацю (відео)

За словами президента України Володимира Зеленського, угода передбачає допомогу Києву з боку Копенгагена на суму щонайменше 1,8 млрд євро у 2024 році.

У п'ятницю, 23 лютого, Україна і Данія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Сильний документ, що підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році", — повідомив глава держави.

Угода про співпрацю України та Данії: що відомо

Текст документа, підписаного Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, опубліковано на офіційному сайті президента України. У ньому йдеться про безпекові зобов'язання Копенгагена щодо Києва.

Повідомляється, що Данія готова на постійній основі проводити консультації з Україною зі стратегічних питань і узгоджувати та координувати надану підтримку з метою зміцнення захисту України від російської агресії.

Згідно з документом, Копенгаген продовжуватиме підтримувати Київ протягом наступних десяти років. Зокрема, йдеться про надання довгострокової військової допомоги для самооборони, стійкості та стримування майбутньої агресії РФ. В угоді зазначено ключові сфери, на яких буде зосереджена підтримка:

військово-повітряні сили та протиповітряна оборона;

морська безпека;

розмінування;

технології та БПЛА;

інші напрямки та нагальні потреби України.

Окремим пунктом у документі виділено зобов'язання Данії щодо сприяння розвитку оборонно-промислової бази України. Повідомляється, що особлива увага приділятиметься забезпеченню військової переваги України, необхідної для самооборони від російської агресії.

В угоді сказано, що сторони разом визначать пріоритетні сфери інвестування, посилять заходи щодо зменшення наявних бар'єрів для співпраці та обмежень у ланцюжках постачання військових матеріалів.

Крім того, учасники угоди сприятимуть підвищенню кіберстійкості України та продовжать співпрацю у сфері протидії російській дезінформації. Також згадується про необхідність посилення санкцій проти Росії.

Своєю чергою Україна зобов'язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, які охоплюють, зокрема, управління, прозорість, боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Того ж дня Володимир Зеленський і Емманюель Макрон підписали документ про співпрацю України та Франції у сфері безпеки.