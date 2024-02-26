Росіяни в 2024 році планують виготовити 2,7 млн снарядів, — ГУР

За словами генерала Вадима Скібіцького, амбітні плани російських військових щодо випуску великої кількості снарядів потребують модернізації існуючих виробничих потужностей у РФ або створення додаткових нових ліній.

Російський військово-промисловий комплекс має на 2024 рік величезні плани — планує виготовити 2,7 мільйона снарядів. Про це повідомив в інтерв’ю інформагентству "Інтерфакс-Україна" заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, у 2023 році росіяни випустили близько 2 мільйонів снарядів 122 мм і 152 мм калібрів. Проте амбітні плани російських військових, за інформацією генерала, потребують модернізації існуючих виробничих потужностей або створення додаткових нових ліній.

Щодо поставок боєприпасів від союзників Росії, то за даними ГУР, окупанти вже отримали від КНДР 1,5 мільйони снарядів 122 мм і 152 мм.

"Але це боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребує перед тим, як їх застосовувати, або відновлення, або перевірки", — зауважує Скібіцький.

Натомість Північна Корея прагне отримувати від Росії військові технології для свого військово-промислового комплексу, зокрема для ядерної зброї, виготовлення підводних човнів тощо.

"І тут треба Росію до відповідальності закликати, тому що весь світ бореться за нерозповсюдження, а Росія відкрито починає працювати в цьому напрямку взамін на отримання додаткових боєприпасів, ракет та інших видів озброєння", — констатує заступник начальника ГУР.

Щодо Білорусі, то, за словами генерала, звідти Росія вже вивезла практично все — брати там нічого.

"Білоруси намагаються зараз відновити своє виробництво. Але це зовсім не ті обсяги, про які ми думаємо", — підкреслив Скібіцький.

Присутність РФ у повітрі

Також українській розвідці стало відомо, що в лютому 2024 року росіяни запланували випустити 130 ракет класу "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-32 і "Кинджал". Вони створили центр, який займається заміщенням іноземних комплектуючих, особливо електронної бази, на елементи російського виробництва.

"Вони гірші за якістю, не такі досконалі, але дозволяють виробляти зброю", — підкреслив генерал.

Наразі росіяни використовують ракети, виготовлені у четвертому кварталі 2023 року, тобто практично з конвеєра. Проте, зауважив Скібіцький, ракети перестають відповідати заявленим характеристикам, їхня якість значно погіршується.

Крім того, за даними української розвідки, держава-агресор має близько 300 бойових літаків. Проте, як зауважує генерал, вони дуже бояться західного озброєння, яке надходить і має надійти від українських союзників і партнерів.

"F-16 ― це один із засобів, який дозволить, зокрема, винищувати російську авіацію, що застосовується для нанесення бомбових ударів… Тоді вже не буде 75 ворожих бомб по Авдіївці за одну лише добу або по Кринках, де росіяни кидали, наприклад, 35-45 бомб по одному нашому маленькому плацдарму", — підкреслює Скібіцький.

23 лютого під час брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США готові надати Україні всю необхідну військову підтримку, включно з балістичними ракетами ATACMS. Однак, перешкодою для цього стає відмова Конгресу затвердити відповідний фінансовий пакет для забезпечення оборонних потреб Збройних сил України.