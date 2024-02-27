Менше половини охочих: Петро Павло дозволив приєднатися до ЗСУ 20 громадянам Чехії

За словами чеського президента, 56 заявок про допуск до служби в українській армії довелося відхилити на підставі рекомендацій Міноборони та МВС Чехії.

Президент Чехії Петр Павел схвалив 20 заявок від громадян своєї країни на допуск до служби у Збройних силах України. Про це пише Czech Radio з посиланням на слова чеського лідера.

Повідомляється, що 56 заявок було відхилено на підставі рекомендацій Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ Чехії. За словами чеського лідера, причиною відмови стала невідповідність претендентів встановленим критеріям.

Як зазначають у виданні, попередній президент Чехії під час повномасштабної війни в Україні надав дозволи на службу в українській армії 132 чеським громадянам.

Також повідомляється, що Петро Павло піддав критиці недостатню допомогу Україні з боку Заходу і рівень інвестицій західних країн у свою оборонну промисловість. За його словами, за останні два роки в ЄС не було вироблено жодного нового танка.

Чеський лідер зазначив, що Захід не зміг поставити Києву достатню кількість якісної техніки та боєприпасів для успішного і швидкого контрнаступу. Він також вказав на те, що РФ тим часом наростила своє військове виробництво.

Нагадаємо, 11 січня польські прикордонники затримали 15-річного підлітка з чеського міста Острова, який мав намір перетнути польсько-український кордон, щоб поїхати в Україну воювати проти російських окупантів.

Раніше, 20 грудня чеські ЗМІ повідомляли, що волонтери та вихідці із силових структур Чехії заснували організацію Group D, у межах якої придбають для української армії 10 000 FPV-дронів.