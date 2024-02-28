Одні руїни: росіяни не відновили штаб ЧФ РФ після ударів ЗСУ

За словами ексспікера Генштабу Владислава Селезньова, російська ППО не в змозі гарантувати безпечний простір над окупованим півостровом. Противник побоюється нових ударів з боку України.

У вересні минулого року в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, внаслідок чого штаб Чорноморського флоту РФ було зруйновано. Майже через півроку він залишається в руїнах. Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв'ю для Obozrevatel назвав причину, чому противник не відновлює будівлю.

За його словами, Росія в Криму не може гарантувати надійний захист для цієї споруди, який міг би убезпечити від нових атак української сторони. Відновлювальні роботи так і не почалися, проте частина підвальних приміщень штабу Чорноморського флоту РФ працюють далі.

"Я думаю, що військова інфраструктура на території Севастополя досить розгалужена, і ворог має можливість використовувати інші будівлі та споруди для забезпечення функціонування штабу російського Чорноморського флоту", — заявив Владислав Селезньов, розповідаючи про те, де розміщується військове керівництво зараз.

Окремо військовий експерт додав, що для відновлення будівлі необхідно чимало фінансових вкладень. При цьому ворог не впевнений, що після ремонту по будівлі знову не буде завдано удару, що знову зруйнує штаб.

"З урахуванням того, що російська ППО, незважаючи на заяви, не здатна повністю забезпечити безпечний простір над територією тимчасово окупованого Севастополя, я не думаю, що в найближчій перспективі противник буде витрачати ресурс на те, щоб відновлювати будівлю штабу Чорноморського флоту", — додав Владислав Селезньов.

Нагадаємо, що 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі в Криму прилетіли ракети. Удар було завдано під час проведення наради керівного складу російського флоту.

За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули 34 офіцери. Ще 105 російських військовослужбовців дістали поранення.

23 грудня OSINT-аналітики вже зазначали, що РФ через 3 місяці не почала ремонт штабу ЧФ у Криму. За інформацією розслідувачів, навколо пошкодженої будівлі базується величезна кількість автомобілів, але чи використовуються вони за призначенням — під питанням.