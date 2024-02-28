"Битви виграє логістика": експерт про необхідність урізати ланцюги постачання РФ в Крим і на схід

На сході України є безперервна лінія постачань, до якої російська армія може отримати доступ з будь-якого боку. В Криму ситуація більш обмежена.

Коли йдеться про деокупацію Криму та інших окупованих територій України, необхідно не тільки руйнувати військовий потенціал РФ, а й перерізати логістичні маршрути. У Криму це зробити легше. Про це Фокусу для статті "Битва за Крим — де слабкі місця Росії та яка зброя потрібна Україні" сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"Американський воєначальник Джон Першинг колись сказав, що битви виграє логістика. Подивіться логістичні ланцюжки через Крим, і якою мережею логістичною пов'язаний Донбас з Росією, є різниця, — пояснює він. — Ще з часів Радянського союзу, так вже склалося, Україна мала розгалужену систему зв'язків з Росією на сході, з промисловими регіонами, Донбасом. Там незлічена кількість доріг і доріжок, які пов'язують, як кровоносними судинами, окуповані території з територією противника. Переміщення військ, сил, резервів, тилів здійснювати можна диверсифіковано безліччю варіантів маршрутів, їх неможливо перерізати всі".

Йдеться про те, що на сході України є безперервна лінія постачань, до якої російська армія може отримати доступ з будь-якого боку.

В Криму ситуація інакша, більш обмежена.

"Крим – півострів. Для нього важливі: керченський міст, десантні кораблі, авіація, керченська паромна переправа. Це ті логістичні ланцюжки, якими користується Росія в Криму, і їх дуже легко обрубити. Очевидно на цьому ґрунтуються прогнози генерала Буданова, — додає Лакійчук. — Так званий Керченський міст має важливу роль в забезпеченні всього південного угруповання противника. Є також ще сухопутний коридор від Таганрога до Маріуполя, але він має обмежені спроможності. До того ж треба розуміти, що ця лінія комунікації пролягає через прифронтову зону. Коли по одній дорозі їздять і танки і фури — зрозуміло, хто господар. Тобто основний маршрут — все-таки через міст".

Як відомо, минулого року українські військові начальники, зокрема, й керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, прогнозували вихід українських військ на адміністративні кордони Криму та звільнення півострова вже влітку 2023-го.

В інтерв’ю французькому виданню Liberation Кирило Буданов сказав, що тимчасово окупований Донбас буде важче повернути, ніж Крим.

15 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Російська Федерація нібито ніколи не залишить Донбас і Крим.