У окупантів сезон "м"ясних штурмів", а Сили оборони не збираються виходити з Кринок, — Гуменюк

Окупантам не дають використовувати бронетехніку через те, що вони її всю швидко втрачають, тож вони йдуть на штурми зі стрілецькою зброєю.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині в районі Кринок окупанти не полишають спроб вибити звідти українських заисників. Тут тривають "м’ясні штурми" окупантів без застосування бронетехніки. Про це сьогодні, 28 лютого, в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми не збираємося відходити, у нас досить надійні позиції на плацдармах, ми укріпилися там, попри те, що ворог дійсно в абсолютно варварський спосіб фактично зрівняв із землею населений пункт Кринки. Проте ми закріпилися там і можемо говорити про наші безумовні успіхи, тому що саме на тлі заяви, яку поспішили зробити окупанти, вони самі ж для себе мали великі іміджеві втрати", — сказала вона.

Наталя Гуменюк зазначила, що навіть блогери РФ розкритикувализаяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "звільнення" Кринок.

"Станом на сьогодні, за попередню бойову добу ворог зібрав сили тільки на одну штурмову спробу. Це до 30 окупантів, які у складі трьох груп по 10 осіб намагалися з різних боків підійти до Кринок", — сказала вона.

Вона додала, що у Сил оборони на цій ділянці ускладнена логістика, а окупанти мають за спиною суходоли, але попри це економлять бронетехніку для штурмів.

"Невикористання в штурмах бронетехніки в них триває як командирське ембарго. Тобто їм заборонено використовувати техніку, тому що вони її безповоротно втрачають. І при тому, що в них є ресурс, який можна підтягувати, вони її все одно економлять. Зараз у них просто сезон "м’ясних штурмів"", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розповідають, що втрати росіян у Кринках Херсонської області обчислюються сотнями, тільки дрони знищили їх більше, ніж озвучував президент Росії Володимир Путін.

23 лютого представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.