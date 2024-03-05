Дані у ТЦК, обмеження ухилянтів та демобілізація: у Раді розповіли про мобілізаційні зміни

В оборонному комітеті ВР не підтримали одну з пропозицій, що стосується ухилянтів. Натомість парламентарі виступили за введення трьох механізмів подання документів у військкомат, для чого українцям встановлять жорсткий термін.

В Україні триває робота над законопроєктом про мобілізацію, і у парламенті ведуться дискусії щодо трьох його аспектів. Деталями поділився нардеп та заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, як передала 5 березня пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Оновлення даних у ТЦК

У парламентському комітеті підтримують запровадження різних способів подання даних до ТЦК.

Наразі розглядають три варіанти:

особистий візит у військкомат;

оновлення інформації через ЦНАП;

реєстрація електронного кабінету та внесення даних онлайн.

На оновлення даних з моменту ухвалення закону громадяни матимуть 60 днів. Чернєв підкреслив, що це буде не правом, а обов’язком українців.

"Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок", — заявив він.

Санкції проти ухилянтів

У першій версії законопроєкту про посилення мобілізації пропонувалося більше обмежень для ухилянтів, однак зараз їх залишилося лише три.

Обговорюють такі санкції як:

тимчасова заборона на виїзд за кордон;

тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами;

блокування рахунків у банках.

"Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції", — розповів Чернєв.

Демобілізація після 3 років служби

Також в оборонному комітеті триває "активна дискусія" щодо демобілізації військових, які відслужили 36 місяців.

"Ми розуміємо, що 36 місяців у тилу і 36 місяців на передовій дуже сильно відрізняються. Але щоби прийняти якесь рішення, ми повинні отримати цифри від Генштабу та їхнє розуміння того, чи можна демобілізувати таких людей, чи не провалиться фронт через це. Тобто ми повинні спиратися на конкретні цифри й чекаємо їх від Генштабу", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін відповів, чи очікувати оновлення даних через "Дію". Він нагадав про вже запроваджену систему "Оберіг".

4 березня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що у Києві перевірять ВЛК. Він пояснив, що на медкомісії стало надходити більше скарг.