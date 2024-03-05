"На корабель був великий розрахунок": в якому стані "Сергей Котов" після атаки ГУР (відео)

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що патрульний корабель був достатньо новим. Він був обладнаний сучасними системами зенітно-ракетного захисту, але це не врятувало судно від дірок, які "даремно латати".

Вночі на 5 березня спецпідрозділ ГУР атакував російський малий патрульний корабель "Сергей Котов". Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "КИЇВ24" розповіла, в якому він стані.

"Деталі зараз цікавлять самого "Сергея Котова" — де взяти деталі, щоб залатати ті дірки. Хоча за попередніми оцінками спеціалістів, латати там даремно і напевно вже ніхто не буде", — заявила вона.

Речниця ОК "Південь" пояснила, що "Сергей Котов" — достатньо новий корабель. Він був включений до Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року, тобто вже під час повномасштабної війни. Тоді Росія продовжувала поповнювати свої ресурси.

"На корабель був великий розрахунок. Він оснащений сучасними системами зенітно-ракетного захисту. "Сергей Котов" мав виконувати функції оборони пунктів базування або важливих об’єктів", — підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що на борту патрульного корабля "Сергей Котов" міг знаходитись гелікоптер. Ворог проводив пошуково-рятувальну операцію, але Ка-29, ймовірно, атаку не "пережив".

Також речник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що після атаки на пристань приїхали приблизно 10 карет "швидкої". З його слів, серед членів екіпажу є загиблі та поранені.