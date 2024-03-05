Пошуки роботи та неправдиві обіцянки: як молодь з Індії опиняється в російській армії (відео)

За інформацією ЗМІ, російська влада хитрістю, обіцянками й обманом шукає по всьому світу людей, яких можна кинути в м'ясорубку боротьби за "русский мир".

Розпач від безробіття в рідній країні, пошуки заробітку і YouTube-канали, що дають надію, з неправдивими обіцянками, приводять індійську молодь у пастку російсько-української війни. Про це 5 березня пише видання The Indian Express.

Сім'ї чоловіків, які мешкають від Кашміру до Карнатаки і від Гуджарату до Телангани, детально розповіли, як їхніх родичів обманом змусили повірити, що вони подають заявку на роботу помічниками в російських урядових установах, але були змушені вирушити на передову, наражаючи своє життя на небезпеку.

"Їх обдурили. Агент, який їх завербував, сказав, що вони працюватимуть тільки в Москві; натомість вони пройшли 15-денний вишкіл, і їх висадили в Україні, де вони змушені залишатися поруч із російськими військами, які ведуть війну", — розповідає брат 30-річного Афсана Мохаммед Імран із Гайдарабаду.

Причому правду ці завербовані індійці дізнаються тільки після прибуття на місце.

The Indian Express змогла знайти вісьмох людей, які опинилися на українському фронті, і поговорити з їхніми родичами. За словами одного з тих, хто потрапив на війну, там він зустрів ще групу співвітчизників, інший розповів, що з ним було ще 11 індійців. Зі знайдених журналістами індійців один загинув від удару дрона, двоє інших були поранені в ногу.

Як заманюють російські рекрутери

Видання повідомляє, що всіх у Росію заманюють високими зарплатами й обіцянкою надати громадянство.

"Не йшлося про відправлення в Україну або навіть на окуповані території. Багатьох залучали через Дубай", — підкреслює The Indian Express.

Родичі ще кількох індійців, які потрапили на війну, розповіли, що ті були завербовані через YouTube-канал Baba Vlogs. Він пропонував роботу в Дубаї, а коли індійці там опинилися, їм запропонували підписати контракти на роботу прибиральниками в Москві. Але після прибуття в Росію їх направили прямо в центр військової підготовки.

Видання наводить як приклад випадок із 23-річним Мохаммедом Суф'яном, який уже працював у Дубаї й отримував еквівалент 30 тисяч рупій (близько 360 доларів) на місяць. Однак познайомився з ведучим згаданого YouTube-каналу і опинився на війні.

"Йому промили мізки, пропонуючи податися на роботу в Москву. Сказали, що допомагатиме в російському держоргані. Обіцяли понад 100 тисяч рупій на місяць (понад 1200 доларів) і громадянство", — розповів брат Суф'яна.

Востаннє Афсан зв'язувався з братом 31 грудня 2023 року з російсько-українського кордону. Згодом родина дізналася, що він поранений у ногу. Суф'ян тоді розповів братові, що за три дні після прильоту в Росію його та інших молодих індійців відправили у військовий табір.

"Там вони побачили інших індійців, які повернулися з передової. У них були рани від шрапнелі, зламані руки і ноги, і Суф'ян зрозумів, що його та інших, які проходять підготовку, теж пошлють на фронт", — розповів брат журналістам.

За його словами, наприкінці січня Суф'ян просив його допомогти вибратися, а 27 лютого ледь не загинув унаслідок атаки українського дрона, тоді як іншому індійцю і кільком російським солдатам не пощастило.

"Це був його останній дзвінок, відтоді його телефон недоступний, і ми вважаємо, що він знову на фронті", — журиться Афсан.

23-річний Джурпрет Сінгх потрапив на фронт зовсім іншим чином. Любитель подорожей, він вирішив з'їздити на Новий рік до Санкт-Петербурга, а потім до Білорусі, будучи впевненим, що російська віза діє і там. Однак на кордоні його затримали і передали російським військовим.

"Ті заявили, що він порушив закон, і стали погрожувати посадити на 10 років. Потім зробили пропозицію: замість того, щоб гнити у в'язниці, він може допомогти російській армії, живучи в Москві й отримуючи 100 тисяч рупій на місяць. Але через два дні його послали на підготовку, а тепер він перебуває на фронті", — розповів виданню двоюрідний брат Сінгха.

Кого вербує Росія по світу

Як пише російське видання The Moscow Times, серед завербованих на російсько-українську війну сьогодні можна зустріти сербів, білорусів, малайзійців, кубинців, непальців, жителів центральноазіатських республік. Тепер до них додалися громадяни Індії.

"Хитрістю, обіцянками й обманом російська влада в усьому світі шукає людей, яких можна кинути в криваву м'ясорубку боротьби за "русский мир", — підкреслює видання.

Як зазначає The Indian Express, Міністерство закордонних справ Індії повідомило минулого тижня, що намагається домогтися "якнайшвидшого звільнення зі служби" приблизно 20 громадян Індії, які вирушили в російську армію "працювати як допоміжний персонал або помічники". Насправді багатьох змусили пройти військову підготовку і кинули в бій.

"Ми робимо все можливе, щоб достроково визволити їх", — заявив офіційний представник МЗС Рандхір Джайсвал.

Нагадаємо, Фокус писав, що заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив: Російська Федерація сформувала добровольчий корпус із 18 тисяч осіб особового складу. Туди входять колишні найманці з ПВК "Вагнер".

Також раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що матеріали CNN щодо вербування Росією найманців показують, наскільки масштабна ця проблема.