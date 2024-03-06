Загроза не зникла: РФ може атакувати Україну з моря, — Гуменюк (відео)

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", противник після знищення корвета "Сергей Котов" перебазував свої кораблі в інші локації. Але загроза ракетних ударів із акваторії Чорного моря зберігається.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Попри великі втрати противника в Чорному морі, загроза не зникла. Про це в ефірі "24 Каналу" детальніше розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, Росія почала усвідомлювати, що в акваторії Чорного моря їй перебувати небезпечно. У результаті всі кораблі були переміщені в пункти базування, щоб їх там не змогли дістати морські дрони.

Ситуація в морі повертається на користь України, і противник втрачає кораблі один за одним. Останньою "жертвою" став сучасний патрульний корабель ЧФ РФ "Сергей Котов", який вдалося знищити за допомогою морських дронів Magura V5. Водночас рано говорити про те, що загроза обстрілу росіян із моря зникла.

"Дійсно, вони не виводять на бойове чергування в Чорне море свої кораблі, усі перебувають у пунктах базування. А ракетоносії з 19 лютого не з'являлися на пускових рубежах і чергуванні загалом. Але загроза не зникла, бо навіть випуск ракет із бухти можливий", — заявила Наталія Гуменюк.

Подібні випадки вже фіксувалися, продовжує представниця ОК "Південь", тому пильність втрачати в жодному разі не можна. Росіяни зараз обмежені у використанні авіації, тож не зможуть збирати розвідувальні дані про ситуацію відповідно.

"Через це ворог не може вдатися до масованих атак. Тому, віддаючи зараз перевагу баражувальним боєприпасам типу "Шахед", вони можуть якраз застосувати ракети морського базування", — підсумувала Наталія Гуменюк.

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Нагадаємо, у ніч на 6 березня ЗС РФ атакували низку областей України, унаслідок чого є влучання. Протиповітряній обороні вдалося знищити 38 ударних дронів у 8 областях України. Покровськ Донецької області ворог атакував зенітними керованими ракетами С-300, а ушкоджень зазнали багатоповерхівки, адмінбудівлі та навчальний заклад.