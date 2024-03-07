Дислокація А-50: у РФ на авіабазі помічено шість літаків ДРЛО без двигунів, — знімки

Загалом в Івановській області РФ у робочому стані перебувають тільки чотири А-50, зазначили експерти. Решта машин виконують функцію донора запчастин.

Аеродром "Іваново-Північний", який розташований в Івановській області РФ, є основним місцем дислокації літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і А-50У. Про це 7 березня повідомили оглядачі Defense Express.

Згідно з супутниковими знімками, опублікованими OSINT-спостерігачем MT_Anderson, на авіабазі перебувають 11 літаків А-50: чотири машини активно використовуються на чергуванні, один літак зовні справний, але стоїть без руху, і ще мінімум шість А-50 на зберіганні, з яких взагалі зняли двигуни.

Зазначається, що спостерігач дійшов висновку щодо активності техніки на авіабазі на основі слідів від коліс шасі на сніговому покриві. Таким чином з'ясувалося, що лише чотири А-50 виконували польоти з певною регулярністю. Решта ж машин не були залучені, хоча всі вони оснащені характерними "тарілками" радіолокаційної системи "Джміль".

Шість літаків А-50 з явними слідами руху по снігу. Джерело: X (Twitter)

А-50 неробочі та без двигунів

"Сліди від коліс на снігу також можуть свідчити, коли і з якою активністю з цих бортів "канібалили" запчастини", — пишуть експерти.

Вони додали, що щодо А-50 жодних суперечностей немає. Мається на увазі кількість літаків цього типу з урахуванням знищених українськими силами ППО. Виходячи з того, що російські ПКС втратили два таких літаки, то в строю залишилося сім або вісім машин, і основна кількість бортів зосереджена саме в "Іваново-Північному". Решта ж техніки перебуває в неробочому стані та використовується як донори для запчастин.

Нагадаємо, в компанії "Ростех" повідомили, що російський ОПК відновить виробництво літаків раннього попередження й управління А-50У. Останній такий літак було випущено 1991 року, і протягом десятиліть виробники займалися лише модернізацією вже наявних машин.