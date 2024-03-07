"Навіть після смерті": повалення Путіна не призведе до демократії в Росії, — Bild

За словами оглядача видання Bild Петера Тіде, Володимир Путін має боятися, що опозиціонери можуть убити його.

Відсторонення від влади президента Росії Володимира Путіна ймовірно не призведе до встановлення демократії в країні. Про це повідомляє політичний оглядач Петер Тіде у своїй колонці для Bild.

Коментуючи відхід із життя і похорон російського опозиціонера Олексія Навального, він зазначив, що матері не було надано можливості провести сина в останню путь так, як вона хотіла б, а його дружині і дітям не довелося попрощатися з ним біля його могили.

"У країні Путіна ти не вільний навіть після смерті. Так, Навальний був останнім у своєму роді. Путін його усунув. Новий лідер опозиції спочатку повинен вирости, або вийти з ГУЛАГу", — написав аналітик.

Водночас, на його думку, "кремлівському лідеру немає спокою", адже він повинен боятися можливого вбивства, аналогічного долі інших тиранів.

"Військові не зможуть — або не захочуть — вічно порозумітися за гори тіл молодих солдатів, які повертаються з України. Тиск матерів і вдів дуже великий. Будь-яка пропаганда — ніщо порівняно з полями могил. Але навіть повалення Путіна не призведе до демократії. Тільки до нової форми тиранії. Тоді є надія на те, що на вулиці знайдеться хтось, готовий очолити групу, щоб через століття прорватися через низку деспотів", — резюмував Тіде.

Що відомо про смерть Олексія Навального

16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ повідомили про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Це сталося у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Зокрема, чоловікові стало зле одразу після прогулянки.

Причиною смерті називали проблеми з тромбами. Тоді як анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував політика 2020 року, зазначив, що той не мав симптомів, які б свідчили про проблеми із судинами.

Катафалк із тілом російського опозиціонера Олексія Навального вдень 1 березня прибув до храму в Москві. Присутні зустріли автомобіль із політиком оплесками.

Німецьке видання Bild повідомило, що за кілька годин до похорону Олексія Навального сотні людей зібралися і вишикувалися в чергу завдовжки майже півкілометра. Багато хто ніс у руках квіти. Незважаючи на ризик розгону учасників, у похороні збираються брати участь західні дипломати.