Атаку на НПЗ у Нижегородській області організувало ГУР, — ЗМІ
За даними журналістів, до атаки на завод у місті Кстово Нижегородської області РФ 12 березня мають стосунок оперативники розвідувальної служби. Відомо, що безпілотник влучив безпосередньо в установку перегонки нафти, після чого щонайменше половина заводу зупинилася.
За атакою на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області 12 березня стоїть Головне управління розвідки МО України. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в розвідвідвідомстві.
Про додаткові подробиці не повідомляють.
Атака на НПЗ у Нижегородській області РФ
12 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про пошкодження нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Повідомлялося, що безпілотник влучив безпосередньо в установку перегонки нафти, і виникла пожежа.
Про цей удар повідомив і губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін. За його словами, для гасіння об'єкта паливно-енергетичного комплексу залучили пожежний поїзд Горьковської залізниці.
Нагадаємо, що після атаки безпілотників на нафтопереробному заводі "Лукойл" зупинили роботу. За даними агентства Reuters, постраждав головний блок перегонки сирої нафти (AVT-6) на NORSI, тому щонайменше половина виробництва нафтопереробного заводу зупинилася. У "Лукойлі" подію не коментували.
Також повідомлялося, що в Україні скоротилася кількість міні-НПЗ, наскільки це вплине на вартість бензину і дизельного пального.