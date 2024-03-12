РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу, пошкоджено багатоповерховий будинок (фото)

За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, загроза для міста триває. Унаслідок дій російських окупантів загинули 2 людини.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Цього разу удари зафіксовані в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий обстріл.

О 18:35 у небі над Україною було зафіксовано керовану авіаційну ракету, про що повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ. Найімовірніше, йдеться про Х-59.

Через кілька хвилин у місті дійсно пролунав вибух. Кореспондент Фокусу підтверджує удар російських окупантів по місту. До місця події поїхали карети швидкої допомоги.

Місцева влада також прокоментувала терор з боку ЗС РФ. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що постраждати міг багатоповерховий житловий будинок.

"Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Усю інформацію уточнюємо. Загроза триває. В області повітряна тривога. Будьте в безпеці", — йдеться в повідомленні.

О 19:24 Сергій Лисак додав, що внаслідок ракетного удару двоє людей загинули. Також є постраждалі, яким медики на місці надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні цього ж дня російські окупанти атакували Харківську область. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти завдали ударів по регіону ракетами С-300, і в одному з районів пролунало одразу три вибухи. Попередньо постраждалих немає.

У ніч на 12 березня ЗС РФ також атакували Куп'янськ Харківської області, зокрема скинули керовану авіабомбу на житловий будинок. Унаслідок вибуху сталося руйнування п'ятиповерхової житлової будівлі та спалахнуло кілька осередків пожежі.