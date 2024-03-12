Удар по НПЗ РФ: потужності одного із заводів скоротилися більш ніж на половину (фото, відео)

За даними ЗМІ, масштабна атака пошкодила головний блок перегонки сирої нафти, що зупинило принаймні половину потужностей нафтопереробного заводу.

У вiвторок, 12 березня, внаслідок атаки українських дронів зупинилася найбільша первинна установка з переробки нафти на нафтопереробному заводі (НПЗ) компанії "Лукойл" у Нижньому Новгороді. Про це пише Reuters.

Як зазначає агентство з посиланням на анонімні джерела, через масштабну атаку зазнав пошкоджень головний блок перегонки сирої нафти (АВТ-6), що означає, що принаймні 53% виробництва нафтопереробного заводу зупинено.

У "Лукойлі", куди звернулося агентство, від коментарів відмовилися.

Потужності НПЗ у Нижньогородській області

Цей завод компанії "Лукойл" переробляє близько 15,8 мільйона тонн російської сирої нафти на рік, тобто практично 5,8% загального обсягу переробленої нафти. За даними галузевих джерел, завод також виробляє близько 4,9 мільйона тонн бензину на рік, що становить 11% загального обсягу в Росії, 6,4% дизельного палива, 5,6% мазуту та 7,4% авіаційного палива країни.

Насправді Росія, так само як Іран, Саудівська Аравія та США, має величезні енергетичні запаси, але відтоді, як у 1960-х роках у нетрях Західного Сибіру було виявлено нафту, вона часто покладалася лише на західні технології для видобутку та переробки своєї нафти, що наразі виявилося сумнівним через санкції.

Проте атаки дронів по нафтопереробних заводах значно скоротили енергетичні потужності РФ.

Так, вдень 19 лютого жителі Нижнього Новгорода чули вибух з району Кстово, де розташований великий нафтопереробний завод ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

На початку лютого цьогоріч внаслідок атаки дрона виникла пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл", який є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

Кремль наголосив, повідомляє Reuters, що російські військові роблять все необхідне і те, що вони називають СВО в Україні, продовжуватиметься.

"Росія заявляє, що з початку війни знищила понад 15 тисяч українських безпілотників", — уточнює агенція.

Водночас з 1 березня Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину.

Удари по нафтових об’єктах Росії

Удари по російських нафтових об'єктах є вагомою проблемою для президента Володимира Путіна, вважають аналітики Reuters.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про кількість об'єктів нафтопереробного комплексу РФ, на яких лунали вибухи із серпня 2023-го по січень 2024 року.

Фото: Слово і діло

Один з останніх масштабних інцидентів стався під Санкт-Петербургом: палало на терміналі, де навантажували на продаж російську нафту.

У цей саме час низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що безпілотники СБУ атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ — Ільський та Афіпський. За даними джерела, на Ільському НПЗ тоді сталася масштабна пожежа, була уражена установка первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік.

До речі, це не перша пожежа Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ зокрема у травні 2023 року на заводі два дні поспіль ставалися загоряння.

Нагадаємо, зранку 12 березня в Міністерстві оборони Росії заявили, що Україна нібито атакувала територію Росії з використанням 25 безпілотників. У російському відомстві стверджували, що сили російської ППО нібито перехопили і знищили дрони над Московською, Ленінградською, Бєлгородською, Курською, Брянською, Тульською та Орловською областями РФ.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомив, що внаслідок атаки БпЛА сталося "загоряння на одній із установок з переробки нафти" на об'єкті паливно-енергетичного комплексу в Кстовській промзоні. Водночас губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив про "падіння БпЛА", уточнивши, що нападу зазнав "об'єкт паливно-енергетичного комплексу", спалахнула пожежа. У пресслужбі уряду Орловської області повідомили, що спалахнув резервуар нафтосховища в Орлі, до гасіння пожежі залучили понад 60 осіб.

Також повідомлялося, що в Україні скоротилася кількість міні-НПЗ, наскільки це вплине на вартість бензину і дизельного пального.