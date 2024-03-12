Кадиров міг "купувати" військовополонених ЗСУ для свого обмінного фонду: у ЗМІ назвали причину

Глава Чечні, як розповів колишній спікер чеченського добровольчого батальйону імені шейха Мансура Іслам Бєлокієв, намагається зробити собі рекламу серед підлеглих за рахунок бійців ЗСУ. "Кадирівців" обмінюють набагато швидше, ніж росіян з інших підрозділів.

Чечня може "купувати" частину взятих у полон українських військовослужбовців, щоб надалі використовувати їх для обміну на бійців підрозділів своєї республіки. Про це йдеться в матеріалі "Кавказ.Реалії".

Про те, що існує практика викупу українських військовополонених чеченськими підрозділами, вже розповідав представник українського координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв'ю для газети The Times. За його словами, українських захисників, які потрапили в полон, направляють у Грозний і утримують там у підвалах, поки не настане час для обміну на "своїх".

Є щонайменше два підтверджених випадки, що Чечня справді намагається використати українців на свою користь. Ще торік із Грозного обміняли двох бійців ЗСУ — В'ячеслава Левицького та Сергія Потремая.

Перший в інтерв'ю телеканалу "Суспільне" кілька місяців тому повідав, що був захоплений росіянами в районі Авдіївки. Тоді його поранили ворожі обстріли і він втратив свідомість. Військовослужбовці "ДНР" кілька днів тримали В'ячеслава Левицького в пiдвалi, після чого передали "кадирівцям". Там він уже й зустрівся з другим українським захисником, якого продали в Чечню. Це був Сергій Потремай.

Другий полонений згадував у сюжеті "ТСН", що бійці "ДНР" тримали його в підвалі вже півтора місяця, де постійно били та погрожували розстріляти. Після "переїзду" до Чечні його поставили доглядати за В'ячеславом Левицьким. Загалом у Грозному разом із ним перебували 39 українських полонених і лише 9 із них повернулися в Україну під час обміну.

Український військовослужбовець Володимир Жемчугов в ефірі "Київ 24" також розповідав про існування такої обмінної практики, в якій беруть участь чеченські підрозділи. Ба більше, "польові обміни" існували не тільки з частинами "Ахмат", а й із ПВК "Вагнер". Після загибелі Євгена Пригожина в серпні минулого року це припинилося.

Обмін чеченців на українців: що каже Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров після низки публікацій у мережі заявив, що інформація нібито не відповідає дійсності, і "чорного ринку" військовополонених немає ні в Чечні, ні в самій Росії.

Про ситуацію з В'ячеславом Левицьким у своєму Telegram-каналі він тоді написав, що український військовослужбовець сам здався в полон і нібито був вдячний за лікування і рішення про обмін. При цьому, його обміняли на військових не з Чечні, а на ЗС РФ, однак підтверджень цьому факту надано не було.

Водночас непрямі докази про те, що у Рамзана Кадирова є власний окремий обмінний фонд, у мережі були й раніше. Наприклад, на початку цього року він запропонував віддати частину українських військовополонених за те, щоб США зняли санкції з його сім'ї. Пізніше він усе ж додав, що це був "тролінг", однак звідки в його розпорядженні з'явилися полонені — пояснень не було.

Пріоритетність обміну між Україною та Росією: деталі

Автор українського Telegram-каналу "Ищи своих" Володимир Золкін і командир Грузинського легіону Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, який воює на боці ЗСУ, підтверджували, що полонені "кадирівці" зазвичай швидше чекають обміну, ніж бійці з інших російських підрозділів.

Ймовірно, у Рамзана Кадирова є особливий мотив у цьому, про який уже розповідав представник ічкерійського руху "Єдина сила", що базується в Європі, Сайхан Музаєв, передає "Кавказ.Реалії". У такий спосіб він хоче показати своїм підлеглим, що вони "захищені з усіх боків".

Є ще одна причина, через яку глава Чечні може "купувати" українських військовополонених — піар. Восени 2022 року Рамзан Кадиров розповідав, що до Грозного доправили трьох бійців ЗСУ, яких начебто "знешкодили" його діти, що на той момент перебували на фронту. Зробили вони це разом із бійцями батальйону "Запад-Ахмат".

"Кадиров купує полонених українців, щоб робити собі рекламу. Усе добре видно на прикладі з його синами, які нібито захопили трьох полонених, — розрахунок зрозумілий: по одному на кожного. Усе це робиться зі схвалення Кремля, а там зацікавлені в розкручуванні Кадирова, щоб в очах мусульман Чечні він мав гарний вигляд — звідси його "особливе становище", — вважає колишній речник чеченського добровольчого батальйону імені шейха Мансура, що воює в обороні України, Іслам Бєлокієв.

Нагадаємо, 4 березня також повідомлялося, що росіяни торгують українськими військовополоненими, адже це вигідно для "кадирiвців". Хоча в Женевській конвенції немає явної заборони на торгівлю військовополоненими, такі дії, найімовірніше, суперечать договору, який загалом свідчить, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно позначатися на становищі військовополонених", зазначають британські журналісти.