ЗС РФ атакували багатоповерхівку у Кривому Розі: є загиблі та поранені, — Зеленський (відео)

За інформацією президента України Володимира Зеленського, наразі в місті триває рятувальна операція. Багато поранених у важкому стані, а серед потерпілих є й діти.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Руйнувань зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 березня.

За інформацією очільника держави, наразі в місті триває рятувальна операція. Багато поранених у важкому стані, серед них є й діти.

Також Зеленський повідомив про двох загиблих внаслідок російської атаки та висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

Крім того, за словами президента, під завалами все ще шукають людей. Відповідні роботи триватимуть "скільки потрібно".

"Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", — йдеться у повідомленні.

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тоді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що постраждати міг багатоповерховий житловий будинок.

Близько 20:00 Лисак заявив, що через ворожу атаку на Кривий Ріг постраждали четверо дітей. За його словами, наразі відомо про 33 потерпілих. Крім того, в місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка.

Дещо згодом голова Дніпропетровської ОВА повідомив про трьох загиблих у Кривому Розі. За його словами, постійно збільшується число постраждалих. Як і кількість дітей серед них — їх вже 7.

"А загалом людей, які зазнали травм – 36. Це на зараз. Вдячний кожному, хто поруч з містянами, які у стані шоку", — наголошує він.

Нагадаємо, напередодні цього ж дня російські окупанти атакували Харківську область. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти завдали ударів по регіону ракетами С-300, і в одному з районів пролунало одразу три вибухи. Попередньо постраждалих немає.