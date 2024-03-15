Росія суне ніс в Атлантику: у регіоні зростає кількість атомних підводних човнів РФ

За деякими оцінками, Москва могла направити в регіон до 11 атомних підводних човнів. А всього підводний флот РФ може складатися з 58 субмарин різних класів.

Росія все більш нахабно заявляє про свою присутність в Атлантичному океані, про що свідчить посилене розгортання її атомних підводних човнів, що викликає занепокоєння у блоку НАТО. На тлі ескалації напруженості Москва значно збільшила розгортання своїх АПЧ — аналітики припускають, що наразі в регіоні діють до 11 атомних субмарин РФ, що свідчить про значне посилення російської морської присутності. Про це йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

Сплеск активності російських підводних човнів відбувається на тлі триваючого конфлікту в Україні, що змушує багатьох аналітиків інтерпретувати його як стратегічний крок Москви. Таку ж думку висловили й чиновники Пентагону. Наприклад, командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Кріс Каволі зазначив, що бойові дії у Східній Європі підштовхнули президента РФ Володимира Путіна до активізації своїх морських стратегій.

"В останні роки активність російських військових надзвичайно зросла. Усе це було спровоковано участю Росії в українському конфлікті", — сказав генерал, вказавши таким чином на пряму залежність між геополітичною напруженістю і російськими морськими маневрами.

Каволі також підкреслив безпрецедентний характер морської ескалації Москви з моменту початку війни з Україною. За його словами, вона являє собою пряму загрозу для США та їхніх західних союзників, особливо тих, хто підтримує Київ.

Оцінка військових аналітиків

Раніше розгортання російських надводних кораблів, озброєних надзвуковими крилатими ракетами, вже викликало стурбованість західних країн. Тепер же збільшена присутність російських АПЛ у прибережних водах ще більше посилює побоювання щодо безпеки. Незважаючи на припущення, точна кількість російських субмарин залишається невідомою, хоча вважається, що вона перевершує щільність підводних човнів часів Холодної війни, вважають автори публікації.

Цю стурбованість підтверджує і військовий експерт Майкл Петерсон. Проводячи паралелі з тактикою часів Холодної війни, він попереджає про широке охоплення Росії, яка нібито має у своєму розпорядженні флот із 58 атомних підводних човнів різних класів.

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що багатоцільовий атомний підводний човен "Іркутськ" проєкту 949АМ Тихоокеанського флоту РФ стане носієм так званих "гіперзвукових" ракет 3М22 "Циркон". Російські джерела повідомляють, що субмарина буде оснащена 30 такими ракетами.