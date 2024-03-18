Два селища – не межа. Куди просунулись бійці РДК і ЛСР в Росії (мапа)

Добровольці з РФ вже майже тиждень ведуть бойові дії на території Росії. Операція масштабніша та довша за попередній рейд.

Російські добровольці вже майже тиждень ведуть бойові дії на території Росії. За цей час вони змогли взяти під контроль деякі населені пункти. Фокус розібрався, що відбувається на кордоні з РФ, і яких результатів досягли бійці РДК, ЛСР, Ічкерійські добровольці і Сибірський батальйон.

Рейд російських добровольців розпочався 12 березня. Бійці "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" і Сибірський батальйон ведуть активні бойові дії на території Росії. Нещодавно до них також приєднались Ічкерійські добровольці. В Головному управлінні розвідки кажуть, що операції росіян не завершаться найближчим часом, а мешканці Бєлгорода щоденно чують вибухи.

Сьогодні, 18 березня бійці навели свої дані щодо втрат Збройних сил російської армії. За їхніми даними, російські війська втратили понад 1400 солдатів, з яких 613 незворотні. Також ЗС РФ втратили танки, десятки БМП, кілька артустановок і два "Гради".

Знищена техніка ЗС РФ Фото: Легіон "Свобода Росії" Виведена з ладу техніка ЗС РФ Фото: Легіон "Свобода Росії" Втрати особового складу в регулярних частинах ЗС РФ Фото: Легіон "Свобода Росії"

При цьому Міноборони РФ заявляє про ще більші втрати з боку добровольців-росіян. Вони стверджують, що втрати склали понад 1700 "бойовиків", 21 танк, 25 ББМ і інша техніка. Ворог продовжує заявляти про відбиття всіх спроб зайти на російську територію.

Козинка і Горьковський під контролем російських добровольців

У перший день обмеженої операції зʼявились заяви, що Легіон "Свобода Росії" взяв під контроль Тьоткіно в Курській області. Проте згодом військові уточнили інформацію й додали, що під їхнім контролем лише частина населеного пункту. Наразі відомо, що РДК, ЛРС і інші підрозділи росіян ведуть бойові дії в Грайвороні, Сподарюшино, Козинці, Горьковському і інших населених пунктах. Регулярно завдаються удари по військових обʼєктах РФ у Бєлгороді. Перед тим росіяни попереджають, що планується масований удар по військових цілях ЗС РФ.

14 березня OSINT-аналітики CyberBoroshno в телеграм-каналі розповіли, що під час бою в селі Спадрюшино ЗС РФ вивісили білий прапор і здалися в полон бійцям ЛСР. За даними добровольців РФ, за 6 днів бойових дій всього в полон захопили 27 військових.

Наразі бійці Сибірського батальйону разом з Ічкерійськими добровольцями, РДК і ЛСР підняли свої прапори у двох населених пунктах:

Козинка — Бєлгородська область;

Горьковський — Бєлгородська область.

Обидва населені пункти були зайняті 17 березня. Бойові дії тривають. Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що російські добровольці стають силою, тому Україна їм допомагатиме. До них будуть доєднуватись інші опозиційні сили РФ, які мають спільне бачення трансформації Росії. Найближчим часом закінчувати операцію на російській території вони не планують.

В ході боїв військові показували знищену техніку ЗС РФ, удари по складах з боєприпасами і іншим цілям. Також в розпорядженні бійців є міномети. ЛСР показували, як перед заходом на російську територію вони знищили опорний пункт ЗС РФ на прикордонні.

Синім позначено потенційну сіру зону, а червоним, де були або тривають бойові дії за даними DeepState

"Вони допомагають нам з першого дня подій 24 лютого, воюють вони досить непогано. Вони були в багатьох гарячих точках в Україні. Ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей", — резюмував керівник української розвідки.

Бійці ЛСР зайняли Горьковський Фото: скриншот Бійці ЛСР і Сибірського батальйону зайняли Козинку

Що означає просування РДК і ЛСР вглиб російської території

Військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі написав, що Росія не здатна прикрити кордон з Україною. Бойові дії довші й масштабніші за ті, які вже були торік. Фактично Кремль має 35 тисяч особового складу і до тисячі бійців резерву, що дорівнює 45 БТГр. На 750 км кордону з Україною Росія має три угруповання:

"Брянськ"; "Курськ"; "Бєлгород".

Усі разом вони по штату мають 495 танків, 1485 бойових броньованих машин і 540 артилерійських систем. Проте на думку Коваленка, цього недостатньо. РФ нічого не робить з тим, щоб змінити ситуацію, бо всі ресурси кинуті на фронт. Відтак російські добровольці мають на меті не захоплення Бєлгороду, а створити щось на кшталт сірих зон. Вони будуть більшати й розширюватись. Далі вони можуть перерости у плацдарми вже для інших бойових дій.

Мапа потенційної сірої зони на прикордонні з Україною Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

"Такі дії чинитимуть тиск на командування російських окупаційних військ, яке у певний момент буде змушене розосередити свій ресурс із зони бойових дій для посилення ГВ прикриття кордону. Але навряд чи це принесе успіх, як не принесло його на прикладі Кринків", — резюмував Коваленко.