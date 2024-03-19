Потопити "Сергей Котов" було найважче: у Group-13 розповіли про дрони Magura (відео)

Відправити російський патрульний корабель на дно вдалося лише з третьої спроби. У ГУР пояснили, як проходять операції з ліквідації ворожих суден та на що здатні морські дрони Magura V5.

Секретний підрозділ ГУР Group-13 потопив вже п’ять російських суден та підбив ще декілька, але найскладнішою ціллю для бійців виявився російський патрульний корабель "Сергей Котов". Деталями у коментарі BBC News поділився командир з позивним "Тринадцятий".

Group-13 двічі атакувала "Сергей Котов", але потопити його не вдавалося. Успішною стала лише третя спроба.

Як проходять операції?

У підрозділі розповіли, що полювання на російський корабель може тривати днями. Увесь цей час оператори дронів мають залишатись зосередженими.

Коли дрони починають наближатись до суден, екіпаж фіксує небезпеку та відкриває вогонь. Окупанти стріляють з великокаліберних кулеметів та застосовують спеціальні снаряди, які світяться.

Ці снаряди дозволяють ворогу бачити, куди він завдає ударів. Водночас це грає на руку Group-13, коригуючи рух дронів. Поцілити у морські дрони важко — вони малі й маневрові.

"Після закінчення роботи я виснажений, як вичавлений лимон", — зізнався "Тринадцятий".

Які характеристики має Magura V5?

Magura V5 схожий на невеликий моторний човен з рівною поверхнею замість пасажирських сидінь.

"Він не випромінює надзвичайно багато тепла, в тепловізор майже непомітний. Він виготовлений із пластику, тому для радарів його теж важко побачити", — розповів командир.

Заявлений радіус дії дрона — 800 кілометрів, тож він може досягати Криму та навіть узбережжя Росії. Magura V5 може нести 250 кілограмів корисного вантажу — достатньо, щоб потопити корабель.

Дрон управляється з бази через супутниковий зв’язок. Пульт його дистанційного керування схожий на "ядерний портфель" з голлівудського кіно. "Тринадцятий" підкреслив, що на пульті навіть є червоний тумблер для "ручного підриву".

"Ви можете керувати з будь-якої частини світу, якщо у вас є інтернет", — пояснив він.

На випадок збою основного Magura V5 має резервні з’єднання. Атакуючи корабель, цей дрон може розвити швидкість до 80 км/год. Завдяки цьому та невеликим розмірам його важко помітити, особливо вночі серед хвиль.

Нагадаємо, кадри з місця подій свідчать про те, що патрульний корабель "Сергей Котов" намагався втекти від українських дронів. Він пішов на дно 5 березня.

19 березня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що ворожому Чорноморському флоту бракує кадрів. Моряків потрібно тривалий час навчати, а охочих загинути "не так багато".