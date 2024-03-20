Удари посилюються: ЛСР, РДК і Сибірський батальйон звернулися до губернатора Бєлгородської області
Добровольці заявили, що удари по військових цілях у Бєлгородській області посилюються, а обстріли регіону не припиняються. Мирні жителі продовжують страждати і гинути, адже місцева влада не проводить евакуацію.
Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон" звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова із закликом почати евакуацію жителів із регіону. Звернення було опубліковано на каналі ЛСР у Telegram.
"Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області та зокрема губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися цивільним населенням і негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області", — повідомили російські добровольці.
Вони заявили, що удари по військових цілях у Бєлгородській області посилюються, а обстріли регіону не припиняються. Мирні жителі продовжують страждати і гинути.
"Жертви серед мирного населення — виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей", — ідеться в повідомленні.
Російські добровольці заявили, що особисто губернатор Гладков нестиме відповідальність за жертви, якщо повна евакуація жителів не відбудеться найближчим часом.
Нагадаємо, раніше губернатор Гладков заявив, що в Бєлгородській області РФ встановлять блокпости. За його словами, на блокпостах чергуватимуть співробітники МВС, Росгвардії, прикордонної служби Міноборони РФ і місцевої адміністрації.
Також 19 березня ічкерійці в Бєлгородській області записали звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова. Добровольці розповіли, що запрошення також стосувалося сина Кадирова Ахмада і Рустама Агуєва. Чеченським діячам запропонували зустрітися в Бєлгородській області.