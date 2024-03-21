"Переходять із рук у руки": у ЛСР розповіли, звідки російські добровольці отримують зброю і техніку

За словами бійця Легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, добровольці користуються також технікою виробництва України, оскільки функціонують як повноцінний український підрозділ.

У російських добровольців є доступ до озброєння, яке перебуває в їхньому розпорядженні як частини інтернаціонального легіону Збройних сил України. Крім того, їхній арсенал постійно поповнюється за рахунок захопленого ворожого озброєння. Про це повідомив боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час прес-конференції.

Як пояснив Барановський, згідно з міжнародним правом, російські добровольці, які перебувають на території України, вважаються військовослужбовцями української армії та володіють такими самими правами й обов'язками, як і українські військові.

"Коли ми йдемо на територію Росії — ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю. Яку зброю? Трофейна зброя, перетрофеєна зброя. Часто зброя і техніка переходять з рук у руки і ми цим користуємося", — додав він.

Зокрема, Барановський підкреслив, що добровольці використовують техніку українського виробництва, оскільки вони діють як повноцінний український підрозділ на території України, а також як повстанський підрозділ, коли здійснюють рейди на територію Росії.

Командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис Нікітін також зазначив, що нині не слід недооцінювати можливості сучасних військових ринків, які з 2014 року надають широкий асортимент стрілецької зброї, танків, систем реактивного залпового вогню та іншого військового обладнання.

"Але загалом тепер у розпорядженні РДК є чудова вантажівка "Ахмат". Користуючись нагодою, передаю подяку керівництву Чеченської Республіки за цей мимовільний подарунок, який вони нам зробили. У нас тепер є і Тигр, це теж аналог броньованого невеликого транспорту. Ми покладаємося на трофейну техніку", — заявив Нікітін.

Нагадаємо, що 19 березня заступник керівника Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" заявив, що Путіну через рейди в РФ доведеться перекинути війська з України.

До того ж 13 березня експерти ISW заявили, що влада РФ наказала посилити охорону кордонів у зв'язку з діями представників добровольчих батальйонів.