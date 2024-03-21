У ЛСР назвали втрати російської армії через рейди добровольців

Впродовж декількох днів російські добровольці звільнили два населених пункти та знищили велику кількість окупантів та бойової техніки.

Російська армія не дорахувалася понад 1500 знищених та поранених загарбників через проведення добровольцями рейду. До того ж добровольці РФ знищили та завдали пошкоджень 171 одиниці бойової техніки. Про це представники російських добровольчих формувань повідомили під час пресконференції.

За словами представника ЛСР Олексія Барановського, протягом кількох днів російським добровольцям вдалося звільнити від влади Кремля два населених пункти та знищити значну кількість окупантів та бойової техніки.

В цілому, відомо, що за підсумками рейду втрати РФ склали:

· 651 безповоротні втрати;

· 980 санітарні (отримали поранення);

· 37 потрапили у полон;

· 121 знищена одиниця техніки;

· 50 одиниць техніки перестала працювати.

Водночас представник ЛСР додав, що російська сторона 323 рази атакувала КАБами. Вони всі вразили територію Бєлгородської та Курської областей.

"Наша операція допомогла Збройним силам вдалося стабілізувати фронт та забезпечити прикриття тих ділянок, де очікувалося проведення атаки РФ", — пояснив Барановський.

Нагадаємо, що 12 березня стався прорив російського кордону представниками бійців Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Сибірського батальйону, які беруть участь у війні на боці України. Добровольчі підрозділи зайшли в Курську та Бєлгородську області, де вже понад тиждень не припиняються бої, що супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів.

До того ж 18 березня російські добровольці повідомили про втрати противника. Так, за підсумками декількох днів рейду вдалося пошкодити та знищити сотні одиниць ворожої техніки.