Комерційна послуга: РФ купує супутникові знімки об'єктів в Україні у компаній США, — ГУР

Раніше журналісти повідомили, що дальні удари Росії за допомогою крилатих ракет, ймовірно, наносяться з використанням супутникових зображень, наданих американськими компаніями.

Голова Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов висловив припущення щодо можливості того, що Росія купувала супутникові знімки об'єктів на території України в американських компаній. Про це він повідомив у коментарі виданню "Суспільне".

"Усі країни купують, і ми в тому числі", — зазначив він.

Згідно з висловлюванням Буданова, такі дії є суто комерційною послугою.

"Вони й раніше використовували комерційні знімки", — констатував глава ГУР.

Зазначимо, що видання The Atlantic написало, що дальні удари Росії із застосуванням крилатих ракет здійснюються з використанням супутникових зображень, наданих американськими компаніями.

Як стверджує військове джерело, цитоване у статті, "послідовність зрозуміла": супутник знімає місце, після чого через кілька днів або тижнів ракета приземляється. Іноді на наступному етапі використовується інший супутник для отримання додаткових зображень, можливо, для оцінювання рівня шкоди.

"Кількість збігів, коли за зображеннями слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою", — сказало джерело.

Також у статті наводяться кілька прикладів, коли запит на отримання знімків об'єктів в Україні збігався з фактом нанесення ударів по них.

"Підозрілі випадки накопичуються, і оскільки багато компаній, що займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних зображень із зазначенням дат і координат, можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні, і помітити підозрілі закономірності", — ідеться у статті.

У виданні зазначають, що знімки із супутника також було зроблено перед ударами по міських районах — у Львові це сталося незадовго до 2-го числа.

"Він теж був вражений. Наприкінці січня цього року хтось доручив комерційній супутниковій компанії зробити свіжі знімки Києва, якраз перед тим, як місто зазнало ракетного обстрілу", — пише автор.

Нагадаємо, що 20 березня представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вважає законною військовою метою мережу супутників, які були випущені компанією SpaceX.