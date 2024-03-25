Підгледіли у сусіда: військову техніку Китаю помічено з антидроновими "мангалами" (фото)

Китайські військові встановили на БМП ZBD-09 металеву решітку, але спостерігачі помітили, що стики між панелями були зроблені за допомогою пластикових скоб. Така конструкція не відрізняється міцністю.

Бойові машини піхоти ZBD-09 Народно-визвольної армії Китаю були помічені з металевими екранами на баштах, які нагадують конструкції, що використовуються на російських і українських танках. Про це повідомляє Defence Blog.

Ці екрани, створені як додатковий рівень оборони бронетехніки, насамперед призначені для захисту від безпілотних літальних апаратів, яких іноді називають дронами-камікадзе.

"Поява цих засобів захисту від безпілотників підкреслює мінливий ландшафт сучасної війни, де заходи протидії повітряним загрозам стають дедалі важливішими", — ідеться в матеріалі.

Зазначається, що російські окупаційні війська під час бойових дій на території України почали першими застосовувати додаткові екрани на танки та іншу бронетехніку. Незважаючи на іронічні оцінки деяких військових експертів, які обізвали такі конструкції "мангалами", металеві екрани з'явилися на техніці в обох протиборчих сторін конфлікту.

А 21 березня військовий спостерігач Хесус Роман відзначив присутність таких екранів проти БПЛА під час нещодавнього військового змагання за участю Сухопутних військ НВАК.

"Під час військових змагань, у яких брали участь 12 рот НВАК, бойова машина піхоти ZBD-09 була помічена із захисною сіткою, аналогічною тій, що застосовується в Україні", — написав спостерігач.

При цьому він звернув увагу, що на збільшеному фото можна помітити стики між решітками, які виконані з пластику. На думку Романа, таке рішення виглядає, м'яко кажучи, не дуже надійним.

Раніше повідомлялося, що індійські військові експерти іронічно висловилися щодо флоту НВАК. Китайський флот отримав ярлик "зеленоводного флоту", оскільки кораблі фактично завжди діяли в домашніх умовах і не виходили далеко в океан.