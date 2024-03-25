РФ вдруге за день запустила балістичні ракети по Україні: в Одесі пролунали вибухи

За інформацією Повітряних сил, загалом було зафіксовано 3 пуски — два в напрямку Одеси, а ще один — у бік Полтави. Загалом пролунало щонайменше 2 вибухи, про що розповів кореспондент Фокусу.

Російські окупанти вдруге за день атакували Україну ракетами. У першу половину дня вибухи пролунали в Києві, а тепер — в Одесі. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

О 17:25 у Telegram-каналі Повітряних сил з'явилося повідомлення про те, що існує загроза застосування противником балістичного озброєння з південних регіонів. У більшості областей увімкнули сигнал повітряної тривоги.

О 17:26 у командуванні уточнили, що ракета летить у бік Одеси. Після цього в місті пролунали вибухи, повідомив кореспондент Фокусу.

Місцева влада жодним чином не коментувала вибухи, які могли пролунати в Одесі, однак закликала громадян перебувати в укриттях до моменту, поки знову не стане безпечно. Зокрема це стосується обласного центру та Одеського району, як написав начальник обласної військової адміністрації у своєму Telegram-каналі.

"Це важливо! Ворог атакує нас ракетами", — йдеться в повідомленні.

О 17:31 у Повітряних силах попередили українців про ще один пуск ракети. Вона була зафіксована в Кіровоградській області та летіла в бік міста Кременчук. Через хвилину курс був уже на Полтаву. На момент публікації матеріалу повідомлень про вибух у місті не надходило. Місцева влада також не коментувала ворожу атаку.

ЗС РФ атакували Україну ракетами з півдня Фото: Скриншот

Третій пуск у Повітряних силах зафіксували о 17:41 і це була ракета знову на Одесу. Через 2 хвилини кореспондент Фокуса повідомив, що в місті пролунали повторні вибухи.

Якими саме ракетами атакували росіяни мирні міста цього разу — невідомо. Також встановлюється інформація про можливі руйнування.

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти обстріляли Київ ракетами. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Противник запустив ракетне озброєння в бік столиці з окупованого Криму. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах міста. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники.

Пізніше в ДСНС оновили дані про ворожий обстріл. За даними рятувальників, кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла до 10 осіб. Серед них і 16-річна дівчина. Підлітка вже виписали з лікарні, як розповів мер столиці.